Летіло щонайменше 75 дронів: окупанти бідкаються на масовану атаку кількох областей

У Росії заявили про масовану атаку дронів. Так, окупанти заявили про нібито 75 безпілотників, які збила російська "пе-ве-о".

Зокрема, потужні вибухи лунали в Морозовську та Туапсе. Як звітують у міноборони ворога, найбільшу кількість дронів буцімто "приземлили" у Ростовській області, передає 24 Канал.

До теми Потужні вибухи біля нафтобази: росіяни бідкаються на атаку дронів у Туапсе

У Росії заявили про масовану атаку дронів

Ніч проти 22 липня виявилася доволі тривожною для окупантів. Так, у мережі місцеві жителі бідкалися на дрони та потужні вибухи, які лунали в кількох областях.

Зранку вороже міноборони відзвітувало про буцімто "успішне відбиття атаки". Окупанти заявили, що нібито збили 75 безпілотників. Найбільше дронів фіксували у Ростовській області, і, як повідомляють окупанти, там "збили" 47 безпілотників.

Однак у Ростовській області "збивали" дрони, вочевидь, аеродромом у Морозовську, адже над летовищем здійнявся густий стовп чорного диму.

Також росіяни заявили про "збиття" безпілотників у:

Бєлгородська область – 1 БпЛА,

Воронезька область – 1 БпЛА,

Смоленська область – 1 БпЛА,

Краснодарський край – 8 БпЛА,

ще 17 безпілотників буцімто збили над Чорним і Азовськими морями.

Традиційно, окупанти стверджують, що руйнувань та постраждалих немає. Втім, у Туапсе в Краснодарському краї сталася пожежа на НПЗ, а у Морозовську – густий дим та пожежа над військовим аеродромом.