Формується нова тенденція: генерал-лейтенант у відставці сказав, що переламає хід війни

Україна поступово переходить до нового етапу війни, де дедалі більшу роль відіграють не лише далекобійні удари, а й системна робота з перехоплення ворожих цілей. Одразу в кількох бригадах уже формують штатні підрозділи малої протиповітряної оборони, озброєні дронами-перехоплювачами.

Генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт і засновник фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко в ефірі 24 Каналу заявив, що така тенденція охоплює всі Сили оборони України. За його словами, саме поєднання нових рішень для захисту неба і посилення далекобійних можливостей може переламати хід війни.

Дрони-перехоплювачі стають штатною частиною оборони

Потреба в таких підрозділах зросла після постійних атак російських безпілотників і навантаження на українську ППО. Тепер у бригадах уже не просто шукають окремі рішення під конкретну загрозу, а формують команди, які мають системно перехоплювати повітряні цілі. Це вже не разова практика, а напрям, який поступово закріплюють у війську.

Зараз актуальні дрони-перехоплювачі. Тут звертаю увагу, що це тенденція дуже вірна,

– наголосив Романенко.

Він уточнив, що йдеться саме про штатні підрозділи малої протиповітряної оборони в складі дивізіонів. Такі команди отримують дрони-перехоплювачі різних типів і мають прикривати важливі об'єкти та позиції від повітряних загроз.

Формується штатне мале ППО в дивізіонах цих бригад,

– пояснив генерал-лейтенант у відставці.

Цю роботу вже розгортають у різних підрозділах, тому запит із місць стає значно конкретнішим.

Далекобійна зброя і діпстрайки змінюють хід війни

Паралельно з посиленням захисту неба в Україні росте й інший напрям. Якщо ближні удари працюють на лінії фронту і допомагають військовим стримувати ворога безпосередньо на полі бою, то удари вглиб Росії б'ють уже по складах, виробництву, логістиці та відчуттю безпеки в тилу.

Ближні радіус-страйки важливіші для частин, які виконують завдання близько на лінії зіткнення. А діпстрайки у нас в основному виконували за рахунок далекобійних дронів різних типів,

– наголосив Романенко.

Потенціал треба нарощувати не лише дронами, а й ракетною складовою, бо саме вона дає іншу дальність, іншу силу удару і зовсім інший ефект для противника.

До слова! Українські дрони-перехоплювачі називають дешевшою альтернативою дорогим ракетам ППО. Лише за 2025 рік Україна виробила 100 тисяч таких дронів, а над Києвом вони забезпечили понад 70% збитих "Шахедів".

Романенко згадав і про українські розробки, які вже є або перебувають на різних етапах реалізації, зокрема "Фламінго", далекобійний "Нептун" і "Гром-2 Сапсан".

Зараз важливо додавати, підсилювати, нарощувати потенціал дронами, ракетами. А ще краще – ракетним озброєнням,

– сказав генерал-лейтенант у відставці.

Росія добре бачить цю загрозу і намагається полювати за підприємствами та цехами, де така зброя може виготовлятися або дороблятися. Саме тому, Україні треба масштабувати той тип озброєння, який дозволяє бити далі, сильніше і проходити крізь ворожу протиповітряну та протиракетну оборону.

Останні новини про зброю та нові військові технології: