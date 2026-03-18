Формується нова тенденція: генерал-лейтенант у відставці сказав, що переламає хід війни
- Україна формує штатні підрозділи малої протиповітряної оборони з дронами-перехоплювачами для системного перехоплення ворожих цілей.
- Посилення далекобійних можливостей, включаючи дрони і ракети, може змінити хід війни, завдаючи ударів по важливих об'єктах вглиб Росії.
Україна поступово переходить до нового етапу війни, де дедалі більшу роль відіграють не лише далекобійні удари, а й системна робота з перехоплення ворожих цілей. Одразу в кількох бригадах уже формують штатні підрозділи малої протиповітряної оборони, озброєні дронами-перехоплювачами.
Генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт і засновник фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко в ефірі 24 Каналу заявив, що така тенденція охоплює всі Сили оборони України. За його словами, саме поєднання нових рішень для захисту неба і посилення далекобійних можливостей може переламати хід війни.
Дрони-перехоплювачі стають штатною частиною оборони
Потреба в таких підрозділах зросла після постійних атак російських безпілотників і навантаження на українську ППО. Тепер у бригадах уже не просто шукають окремі рішення під конкретну загрозу, а формують команди, які мають системно перехоплювати повітряні цілі. Це вже не разова практика, а напрям, який поступово закріплюють у війську.
Зараз актуальні дрони-перехоплювачі. Тут звертаю увагу, що це тенденція дуже вірна,
– наголосив Романенко.
Він уточнив, що йдеться саме про штатні підрозділи малої протиповітряної оборони в складі дивізіонів. Такі команди отримують дрони-перехоплювачі різних типів і мають прикривати важливі об'єкти та позиції від повітряних загроз.
Формується штатне мале ППО в дивізіонах цих бригад,
– пояснив генерал-лейтенант у відставці.
Цю роботу вже розгортають у різних підрозділах, тому запит із місць стає значно конкретнішим.
Далекобійна зброя і діпстрайки змінюють хід війни
Паралельно з посиленням захисту неба в Україні росте й інший напрям. Якщо ближні удари працюють на лінії фронту і допомагають військовим стримувати ворога безпосередньо на полі бою, то удари вглиб Росії б'ють уже по складах, виробництву, логістиці та відчуттю безпеки в тилу.
Ближні радіус-страйки важливіші для частин, які виконують завдання близько на лінії зіткнення. А діпстрайки у нас в основному виконували за рахунок далекобійних дронів різних типів,
– наголосив Романенко.
Потенціал треба нарощувати не лише дронами, а й ракетною складовою, бо саме вона дає іншу дальність, іншу силу удару і зовсім інший ефект для противника.
До слова! Українські дрони-перехоплювачі називають дешевшою альтернативою дорогим ракетам ППО. Лише за 2025 рік Україна виробила 100 тисяч таких дронів, а над Києвом вони забезпечили понад 70% збитих "Шахедів".
Романенко згадав і про українські розробки, які вже є або перебувають на різних етапах реалізації, зокрема "Фламінго", далекобійний "Нептун" і "Гром-2 Сапсан".
Зараз важливо додавати, підсилювати, нарощувати потенціал дронами, ракетами. А ще краще – ракетним озброєнням,
– сказав генерал-лейтенант у відставці.
Росія добре бачить цю загрозу і намагається полювати за підприємствами та цехами, де така зброя може виготовлятися або дороблятися. Саме тому, Україні треба масштабувати той тип озброєння, який дозволяє бити далі, сильніше і проходити крізь ворожу протиповітряну та протиракетну оборону.
Останні новини про зброю та нові військові технології:
- Володимир Зеленський заявив, що Україна вдосконалює надводні дрони й готує більш витривалі морські версії, здатні діяти навіть в умовах океану. Водночас для розвитку цього напряму Україні ще потрібні західні високотехнологічні складові.
- У Туреччині показали новий далекобійний дрон K2 з дальністю понад 2000 кілометрів і бойовою частиною у 200 кілограмів. У Defence Express звернули увагу, що він може працювати в умовах РЕБ, літати роєм і навіть уражати повітряні цілі, але його вартість, імовірно, буде значно вищою за українські аналоги.
- Українська компанія DevDroid представила наземний роботизований комплекс Droid NW 40 з автоматичним гранатометом калібру 40 мм. Платформу показали у Брюсселі, вона може уражати цілі на дистанції до 1,5 – 2 кілометрів, працювати через кілька типів зв'язку і вести вогонь із закритих позицій.