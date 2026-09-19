Невідомі дрони майже щодня літають над військовими базами Британії, – ЗМІ

Майже щодня безпілотники наближаються до військових баз Великої Британії. Це посилює загрозу для країни з боку Росії та Ірану.

За рік до серпня 2026 року на території або поблизу об'єктів міноборони Великої Британії зафіксували близько 340 інцидентів із безпілотниками, пише The Independent.

Як Британія потерпає від гібридних атак?

У 2025 році таких випадків було 250, а роком раніше – 126.

Експерти кажуть, що зростання кількості інцидентів з безпілотниками свідчить про слабкий захист Великої Британії від можливих атак Росії та Ірану.

Так, колишній міністр оборони Великої Британії та колишній капітан армії Тобіас Еллвуд заявив, що уряд недостатньо захищає військові бази та важливу інфраструктуру.

За його словами, більшість дронів, які літали над військовими об'єктами, не становили прямої загрози, але їх можна оснастити вибухівкою.

Він вважає, що до багатьох таких випадків можуть бути причетні Росія та Іран. Також він не виключив участі злочинних угруповань, які можуть діяти за підтримки Росії.

На думку Еллвуда, через підтримку України Росія може намагатися помститися Великій Британії.

Він очікує, що в найближчі місяці та роки порушень британського повітряного простору може стати більше.

На цьому тлі у Великій Британії зростає занепокоєння щодо безпеки країни. Уряд закликають збільшити витрати на оборону та приділяти більше уваги національній безпеці.

Начальник штабу оборони Великої Британії сер Річард Найтон раніше заявляв, що країна має найвищий рівень загрози з боку Росії з часів холодної війни.

Міністерка безпеки Анджела Ігл також попереджала про загрозу з боку Ірану. За її словами, британська влада виявила діяльність, пов'язану з Корпусом вартових ісламської революції, зокрема погрози людям на території країни.

Тим часом уряд заявляє, що влада вкладає більше грошей у системи протидії безпілотникам і розширює повноваження військових.

У лютому обмеження на використання повітряного простору запровадили над 44 важливими оборонними об'єктами.

Восени такі обмеження планують поширити ще на 160 об'єктів.

Такожо кінця року має запрацювати закон, який дозволить військовим самостійно збивати дрони, якщо вони становлять загрозу оборонним об'єктам. Допомога поліції для цього більше не буде потрібна.

Уряд заявляє, що після приходу до влади збільшив витрати на боротьбу з дронами в чотири рази.

Загалом на системи протидії безпілотникам і захист військових у Великій Британії та за кордоном планують витратити 750 мільйонів фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, прем'єр Польщі попередив, що у найближчі місяці Росія готує атаки на країни, які допомагають Україні.

А президент Латвії висловив думку, що Європа не встигає за розвитком безпілотних технологій, тому повітряні атаки з боку Росії можуть стати для неї справжнім викликом.