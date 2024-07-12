Дрони уразили величезну підстанцію в Ростовській області: наслідки атаки на супутникових знімках

У ніч проти 9 липня дрони ГУР та СБУ атакували підстанцію в Ростовській області. На місці удару виникла масштабна пожежа, наслідки якої потрапили на супутникові знімки.

Так, на них видно пошкодження підстанції та ліній ЛЕП. Які наслідки атаки – передає 24 Канал.

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Наслідки атаки на підстанцію в Ростовській області

У ніч проти 9 липня росіяни бідкалися на масовану атаку дронів. Так, вибухи лунали у Ростовській, Волгоградській, Курській, Астраханській та Воронезькій областях. Як згодом стало відомо, дрони ГУР та СБУ уразили низку важливих об'єктів ворога.

Серед них – військовий аеродром Ахтюбінськ в Астраханській області, електропідстанцію на 500 кіловатів в Ростовській області та нафтобазу в Калачі-на-Дону у Волгоградській області.

Так, у Ростовській області дрони уразили електропідстанцію "Ростовська" потужністю 500 кіловатів. На супутникових знімках, які опублікували у мережі, видно пошкодження. Й хоча якість зображення погана, однак величезну пляму на місці підстанції видно добре.

"Ростовська" підстанція до й після атаки: дивіться фото

Відомо, що ця підстанція розташована біля хутора Юдіно Ростовської області. Вона розташована за близько 50 кілометрів від українського кордону й понад 250 – від лінії фронту.