Розвідники показали дрони, якими атакують військові об'єкти росіян

Українські розвідники продовжують удосконалювати використання дронів для завдання ударів по військових об'єктах росіян. У кожному безпілотнику – 75 кілограмів вибухівки.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на ГУР МО України. Відомо, що їхня ефективність досягла нових висот, адже нині українська армія може вражати цілі на відстані до 2 000 кілометрів.

Читайте також Палає нафтобаза: росіяни скаржаться на атаку безпілотників у Калузі

Розвідники показали секрети атаки дронів на об'єкти Росії

Зграя безпілотників, готових до зльоту, є результатом багатокрокової підготовки українських розвідників.

Оператори далекобійних дронів ГУР МО України ретельно аналізують цілі, враховуючи можливості ворожої ППО та засоби радіоелектронної боротьби.

Командир групи операторів дронів наголошує на складнощах останнього року, коли українські військові змогли знайти шляхи для ефективних атак навіть через потужну протиповітряну оборону агресора.

Згідно з його словами, група операторів ГУР МО України була серед перших, хто застосував ударні дрони на великі відстані, що дозволило українським силам значно розширити зону ураження.

Далекобійні дрони ГУР: дивитися відео

Сьогодні дрони здатні вражати цілі на відстані до 2 000 кілометрів. Всі ці удосконалення стали можливими завдяки безперервній роботі групи, яка з самого початку війни адаптувала тактику використання безпілотників для точкових ударів по стратегічних об'єктах противника.