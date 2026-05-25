Будують нову військову реальність: як українські дрони змінюють правила війни

Війна в Україні радикально змінила сучасні бойові дії, перетворивши безпілотники на головний інструмент на полі бою. Дрони фактично зруйнували традиційну лінію фронту, створивши широку "зону ураження", де будь-який рух стає ризиком.

Про це пише видання The Times.

Україна змінює правила ведення війни

У матеріалі видання ідеться про те, що російсько-українська війна перевертає світове уявлення про бойові дії, методи розробки й закупівлі озброєння.

"Жодна армія не може ігнорувати революцію у військовій справі, яку уособлюють безпілотні літальні апарати", – зазначають автори.

На окремих ділянках фронту в Україні безпілотники зруйнували класичну лінію бойового зіткнення й замінили її значно ширшою "зоною ураження" – ділянкою, яку можна назвати "сірою зоною", де пересування пішки чи технікою має високі ризики.

Також автори порівнюють деякі аспекти війни дронів із комп'ютерною грою, в якій українські військові стали найталановитішими учасниками.

Мотивація військових

Водночас ефективність української системи полягає не лише в техніці та програмному забезпеченні, а й в продуманій системі мотивації для військових. Нині в Україні діє система, яка передбачає фіксацію результатів ураження противника. Цікаво, що найуспішніші підрозділи отримують пріоритет у доступі до кращого озброєння, значна частина якого виробляється на заводах в Україні або таємно в європейських країнах НАТО.

За бали, які залежать від цілі, можна отримати призи. Елітні команди можуть обирати з озброєння, представленого на онлайн-ринку Brave1. Успіх породжує успіх,

– додає The Times.

Зазначається, що така "гейміфікація" війни може сприйматися неоднозначно в Західній Європі, однак там немає таких умов, у яких нині перебуває Україна.

Автори пишуть, що, маючи значно менші ресурси та стикаючись із противником, який переважає чисельністю, українські військові зосереджуються на максимальному виснаженні російських сил. У виданні також наводяться оцінки, що щомісяця Росія зазнає близько 35 000 втрат – безпілотники відіграють у цьому ключову роль.

Автори публікації наголошують, що Росія, зіткнувшись з цією повсюдною загрозою, зазнає тривалих територіальних втрат вперше з того часу, коли її перший наступ на Київ було відбито у 2022 році.

Однак ці здобутки все ще є відносно незначними. Україна також зазнає значних втрат – не лише у боях, а й через дезертирство. Оскільки їх більше, російських контрактників (призовників нібито звільняють від бойових дій через побоювання політичного впливу на втомлену війною громадськість) частіше ротують у зоні бойових дій. Українські бійці набираються з меншого резерву: попри втрати країна досі звільняє від призову 18 – 24-річних. Це означає, що вони проводять на передовій більше часу, ніж росіяни,

– зазначають автори.

The Times резюмувало, що Україна фактично забезпечує життя своїх бійців за допомогою дешевої, одноразової, але геніальної технології.

Втрати ворога

Лише за останню добу Сили оборони відправили до пекла 1 020 російських окупантів. Окрім того, захисники розтрощили 3 ворожі танки, 5 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 14 НРК та близько 2 000 ударних дронів.

Під час атаки Сил оборони по полігону спецбатальйону Росгвардії "Ахмат" у Курській області було ліквідовано близько 60 загарбників.

В ніч на 23 травня від українських ударів страждали об'єкти військової та паливної інфраструктури. Зокрема під прицілом дронів Сил оборони опинились нафтовий термінал "Шесхарис" та нафтобаза "Грушова" у районі Новоросійська Краснодарського краю Росію. Також удару зазнав склад матеріально-технічних засобів у Фролівському Запорізької області, а також склад боєприпасів, розташований у Пречистівці Донецької області.