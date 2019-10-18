22:35
18 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБІЄВ ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Трамп наслідує Путіна. Іспанський сором Навального
      Вєсті Кремля
      21:43, сьогодні
      Вєсті.UA: Молоток Зеленський. "Юзік" підробляє касиром
      Вєсті.UA
      21:22, сьогодні
      Пси Авакова: прокурор часів Януковича став радником міністра
      ЦРУ
      13:00, 16 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Програми Схеми
      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБІЄВ ВЕРХОВНА РАДА

      Друг Путіна возить в Росію українську сировину, яку використовують в оборонці

      Схеми 380 Читать новость на русском

      До Революції Гідності значна частина українських корисних копалин потрапляла в Росію. Втім, остаточно торгувати з державою, офіційно визнаною країною-агресором, Україна не припинила і досі. До того ж, деякі росіяни залишились працювати в нашій країні під цілком легальним прикриттям. Серед них – наближений до президента Росії Путіна російський олігарх Олег Дерипаска.

      Яку українську сировину вивозять?

      Як встановили "Схеми", СБУ посприяла його фірмам в обході санкцій – і тепер український високоякісний кварцит не просто вивозиться вагонами в Росію, але й потрапляє у систему російського оборонного комплексу для виробництва російської зброї.

      У попередньому розслідуванні "Схем": Хорошковський щонайменше двічі відвідував Зеленського на Банковій: відеодоказ

      Так, в селі Баничі у Глухівському районі на Сумщині розташований кар’єр – Баницьке родовище.

      Баницьке родовище
      Баницьке родовище

      Там видобувають високочистий кварцит – речовину, подібну до піску, тільки із значно вищим вмістом кремнію. У цій сировині міститься 99% цього елементу. Вчені називають цей мінерал "сировиною майбутнього".

      Що відомо про кремній? Кремній – один із основних елементів у металургії, електротехніці, радіоелектроніці та напівпровідниках. Він – основа для сонячних батарей. Йому немає заміни в автомобільній, медичній, авіаційній, військовій та космічній промисловостях.

      Проте нині Баницький кар’єр майже не постачає кварцит українським підприємствам. Понад 90% видобутку він продає у Росію. У той час, як Україна вимушена імпортувати кремній з Китаю – її кремнієва промисловість орієнтована на іншу країну. А цінна сировина з українських надр їде до держави, яку сама ж Україна визнала агресором.

      Українські надра в руках друга Путіна

      "Схеми" виявили, що ця сировина використовується навіть в російській оборонці. А заробляє на цьому всьому – російський олігарх Олег Дерипаска.

      Компанія, що працює на Баницькому родовищі – "Глухівський кар'єр кварцитів" – розташована в Україні, але на уніформі працівників підприємства – символіка російської компанії "Русал". Засновник компанії – впливовий олігарх РФ Олег Дерипаска, якого ЗМІ називають другом Володимира Путіна. Саме він і є її основним акціонером – через холдинг En+Group, який сконцентрував більше половини акцій російського алюмінієвого гіганта.

      Олег Дерипаска
      Олег Дерипаска

      Сам Дерипаска також публічно це підтверджував. "Я, взагалі-то, створював цю компанію. І несу персональну відповідальність за неї", – казав російський олігарх ще в 2011 році.

      Для чого в Росії використовують сировину

      З алюмінію та його сплавів, виробленого заводами Дерипаски, роблять літаки, броню для танків та артилерії, двигуни, кораблі, частини ракет, стрілецьку зброю. Компанія Дерипаски працює і для військової промисловості. Серед найбільших її клієнтів – Савелівський завод, який виготовляє станки для російської "оборонки".

      Який же стосунок має російський алюмінієвий гігант до українського кар’єра? Форму "Русалу" там носять не випадково. Власником ТОВ "Глухівський кар’єр кварцитів" із 2011 року є кіпрська United Company Rusal Silicon Limited. А це – дочірня компанія російського "Русалу". Тобто із надр України цінну сировину під час війни з Росією безперешкодно видобуває російська фірма – і заробляє на ній.

      Працівники
      Працівники "Русалу"

      Щотижня сотні тонн унікального мінералу їдуть на російські заводи. Це майже весь обсяг, який підприємство видобуває за рік. Лише невеликі об’єми кар’єр продає українським підприємствам, здебільшого – дрібний щебінь.

      Та серед компаній друга Путіна є українське підприємство, робота якого безпосередньо пов’язана із кар’єром у Баничах. У 2006 році Дерипаска разом із партнерами викупив контрольний пакет акцій Запорізького алюмінієвого комбінату – найбільшого в Україні виробника цього металу. Крім алюмінію, тут виробляли і кремній з баницьких кварцитів.

      Схеми Дерипаски
      Схеми Дерипаски

      Пізніше російський бізнесмен вирішив, що є постраждалою стороною у процесі повернення заводу державі і запросив компенсацію у майже 40 мільйонів доларів. Суди і досі тривають. Водночас, одна із кіпрських компаній олігарха, Velbay Trading, і станом на цей час володіє 29% акцій комбінату.

      Контракти і закупівлі військово-промислового комплексу Російської Федерації – засекречені. Та журналістам вдалося знайти факти, які підтверджують: український кварцит використовується в російській оборонці.

      До теми: Дерипаска може досягти зняття санкцій США з себе та своїх компаній, – NYT

      Однією із компаній, котра купує сировину із кар’єру на Сумщині, є "Кремний-Урал". Ця компанія, що також належить Дерипасці, є одним із найбільших виробників кремнію в Росії. Зокрема, тут виробляють якісний матеріал для використання в хімічній, металургійній і машинобудівній галузях. У неї чимало бізнес-партнерів у різних галузях російської економіки.

      Виходить, що сьогодні Україна вимушена купувати кремній для своїх потреб за кордоном. Тоді як завод, який міг би його забезпечити, зруйновано, а цінний мінерал із українських надр вивозять до Росії. Там його використовують, в тому числі, для потреб російської оборонки, яка вже 5 років сумлінно постачає свою продукцію в український Донбас.

      blog_ava
      Як швидко зробити скріншот: ТОП-10 корисних програм, які знадобляться кожному
      сьогодні
      13473
      Автор: Любомира Ремажевська, Альона Бояринова
      Теги: Новини України Новини Росії Екологія Зброя Розслідування
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Марлен Шкандаль про війну, політиків, підарас*в і вміння думати
      сьогодні , 21:01 Марлен Шкандаль про війну, політиків, підарас*в і вміння думати
      Євгенія Мазур 613
      Трампа продолжает "плавить": США могут лишиться двух союзников
      сьогодні , 20:30 Трампа продолжает "плавить": США могут лишиться двух союзников
      Іван Яковина 712
      "Перемога Туреччини": що пишуть західні ЗМІ про призупинку операції Ердогана в Сирії
      сьогодні , 20:01 "Перемога Туреччини": що пишуть західні ЗМІ про призупинку операції Ердогана в Сирії
      Світлана Попова 752
      Що стоїть за новими гучними справами проти оточення Порошенка?
      сьогодні , 19:46 Що стоїть за новими гучними справами проти оточення Порошенка?
      Микола Давидюк 957
      Україногейт: головний біль Дональда Трампа
      сьогодні , 19:01 Україногейт: головний біль Дональда Трампа
      Борис Немировський 794
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук