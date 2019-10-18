Друг Путіна возить в Росію українську сировину, яку використовують в оборонці

До Революції Гідності значна частина українських корисних копалин потрапляла в Росію. Втім, остаточно торгувати з державою, офіційно визнаною країною-агресором, Україна не припинила і досі. До того ж, деякі росіяни залишились працювати в нашій країні під цілком легальним прикриттям. Серед них – наближений до президента Росії Путіна російський олігарх Олег Дерипаска.

Яку українську сировину вивозять?

Як встановили "Схеми", СБУ посприяла його фірмам в обході санкцій – і тепер український високоякісний кварцит не просто вивозиться вагонами в Росію, але й потрапляє у систему російського оборонного комплексу для виробництва російської зброї.

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Так, в селі Баничі у Глухівському районі на Сумщині розташований кар’єр – Баницьке родовище.



Баницьке родовище

Там видобувають високочистий кварцит – речовину, подібну до піску, тільки із значно вищим вмістом кремнію. У цій сировині міститься 99% цього елементу. Вчені називають цей мінерал "сировиною майбутнього".

Що відомо про кремній? Кремній – один із основних елементів у металургії, електротехніці, радіоелектроніці та напівпровідниках. Він – основа для сонячних батарей. Йому немає заміни в автомобільній, медичній, авіаційній, військовій та космічній промисловостях.

Проте нині Баницький кар’єр майже не постачає кварцит українським підприємствам. Понад 90% видобутку він продає у Росію. У той час, як Україна вимушена імпортувати кремній з Китаю – її кремнієва промисловість орієнтована на іншу країну. А цінна сировина з українських надр їде до держави, яку сама ж Україна визнала агресором.

Українські надра в руках друга Путіна

"Схеми" виявили, що ця сировина використовується навіть в російській оборонці. А заробляє на цьому всьому – російський олігарх Олег Дерипаска.

Компанія, що працює на Баницькому родовищі – "Глухівський кар'єр кварцитів" – розташована в Україні, але на уніформі працівників підприємства – символіка російської компанії "Русал". Засновник компанії – впливовий олігарх РФ Олег Дерипаска, якого ЗМІ називають другом Володимира Путіна. Саме він і є її основним акціонером – через холдинг En+Group, який сконцентрував більше половини акцій російського алюмінієвого гіганта.



Олег Дерипаска

Сам Дерипаска також публічно це підтверджував. "Я, взагалі-то, створював цю компанію. І несу персональну відповідальність за неї", – казав російський олігарх ще в 2011 році.

Для чого в Росії використовують сировину

З алюмінію та його сплавів, виробленого заводами Дерипаски, роблять літаки, броню для танків та артилерії, двигуни, кораблі, частини ракет, стрілецьку зброю. Компанія Дерипаски працює і для військової промисловості. Серед найбільших її клієнтів – Савелівський завод, який виготовляє станки для російської "оборонки".

Який же стосунок має російський алюмінієвий гігант до українського кар’єра? Форму "Русалу" там носять не випадково. Власником ТОВ "Глухівський кар’єр кварцитів" із 2011 року є кіпрська United Company Rusal Silicon Limited. А це – дочірня компанія російського "Русалу". Тобто із надр України цінну сировину під час війни з Росією безперешкодно видобуває російська фірма – і заробляє на ній.



Працівники "Русалу"

Щотижня сотні тонн унікального мінералу їдуть на російські заводи. Це майже весь обсяг, який підприємство видобуває за рік. Лише невеликі об’єми кар’єр продає українським підприємствам, здебільшого – дрібний щебінь.

Та серед компаній друга Путіна є українське підприємство, робота якого безпосередньо пов’язана із кар’єром у Баничах. У 2006 році Дерипаска разом із партнерами викупив контрольний пакет акцій Запорізького алюмінієвого комбінату – найбільшого в Україні виробника цього металу. Крім алюмінію, тут виробляли і кремній з баницьких кварцитів.



Схеми Дерипаски

Пізніше російський бізнесмен вирішив, що є постраждалою стороною у процесі повернення заводу державі і запросив компенсацію у майже 40 мільйонів доларів. Суди і досі тривають. Водночас, одна із кіпрських компаній олігарха, Velbay Trading, і станом на цей час володіє 29% акцій комбінату.

Контракти і закупівлі військово-промислового комплексу Російської Федерації – засекречені. Та журналістам вдалося знайти факти, які підтверджують: український кварцит використовується в російській оборонці.

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Однією із компаній, котра купує сировину із кар’єру на Сумщині, є "Кремний-Урал". Ця компанія, що також належить Дерипасці, є одним із найбільших виробників кремнію в Росії. Зокрема, тут виробляють якісний матеріал для використання в хімічній, металургійній і машинобудівній галузях. У неї чимало бізнес-партнерів у різних галузях російської економіки.

Виходить, що сьогодні Україна вимушена купувати кремній для своїх потреб за кордоном. Тоді як завод, який міг би його забезпечити, зруйновано, а цінний мінерал із українських надр вивозять до Росії. Там його використовують, в тому числі, для потреб російської оборонки, яка вже 5 років сумлінно постачає свою продукцію в український Донбас.