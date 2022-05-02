Було би смішно, якби не було настільки сумно. Російські військові не лише вдерлися на територію України. Вони ще й намагаються з нашої Батьківщини вивезти все те, чого їм так не вистачає. Інтернет, наприклад.

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Буряти крадуть зі стовпів кабелі для інтернету

Так, журналіст Михайло Ткач розповів історію, яка в голові не вкладається. Нею з ним поділився чоловік, котрому вдалося вибратися з окупованого російськими військовими села на Херсонщині. Він і переповів епічний діалог з бурятом про інтернет.

– А що це на стовпі?, – питає здивований бурят.

– Інтернет, – сказав чоловік, на що окупант поліз на стовп, щоб зняти дріт.

– Навіщо тобі?, – питає мешканець Херсонщини.

– Додому інтернет відвезу, – відповів бурят.

Відірваність деяких росіян від цивілізації відверто вражає. Водночас варто розуміти, що недооцінювати ворогів не слід. Хоч низка представників країни-агресорки унітаз в очі не бачила, але є й ті, хто використовує високоточну зброю як проти українських військових, так і мирного населення. І саме з ними наші бійці ведуть титанічне протистояння.

Крадуть не лише інтернет, а й медичне обладнання

У ГУР зазначили, що російські загарбники не лише нищать медичну інфраструктуру в Україні. Вони ще й крадуть обладнання та вивозять його до Росії. Так, з інфекційного відділення Старобільська, що на Луганщині, окупанти викрали геть усе обладнання. Його, зауважимо, медичний заклад отримав завдяки програмам міжнародних донорів, а також Уряду України. Цікаво, що вивозили вони навіть апарати штучної вентиляції легенів. Ті самі, які використовували для порятунку життів пацієнтів, у яких COVID-19 викликав критичні загострення.

Тим часом Лавров видав чергову абсурдну заяву: дивіться відео