Окупанти могли випробувати другий "Орешник" на собі: у ISW вказали на деталі атаки 24 травня

Під час масованого обстрілу України 24 травня росіяни застосували БРСД "Орешник" по Білій Церкві на Київщині. Але цим окупанти, ймовірно, не обмежилися – друга ракета нібито впала поблизу Авдіївки на території тимчасово окупованої Донеччини.

Комбінований ворожий удар та специфіку використання "Орешника" 24 травня дослідили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Куди міг влучити другий "Орешник"?

За оцінками аналітиків та OSINT-дослідників, друга ракета могла зазнати технічної несправності й упасти на позиціях російських військ у Донецькій області.

При цьому повідомляється, що одна з ракет уразила район Білої Церкви в Київській області, тоді як офіційного підтвердження другого удару не було.

Важливо! Моніторингові ресурси фіксували два запуски з полігону Капустин Яр в Астраханській області Росії.

Де розташована Авдіївка, біля якої міг упасти "Орешник": дивіться на карті

У мережі також з'являлися відеоматеріали, які можуть свідчити про запуск другої ракети "Орєшнік". На записах видно падіння шести суббоєприпасів, а окремі OSINT-джерела припускають, що ракета могла влучити в район поблизу окупованих Авдіївки або Ясинуватої, приблизно за 40 кілометрів від лінії фронту.



"Орешник" міг упасти на території Донеччини / Кіберборошно

Якщо ці дані підтвердяться, це може означати, що значна частина застосованих ракет цього типу під час війни виявилася несправною або не досягла запланованих цілей.

Що відомо про атаку "Орешником" на Київщину?

У ніч на 24 травня російські війська застосували проти України балістичну ракету середньої дальності "Орешник", запуск якої, за даними, відбувся близько 1:30 з району Капустин Яр в Астраханській області.

Згодом у мережі з'явилися відео очевидців із Білої Церкви на Київщині. Зранку Повітряні сили ЗСУ підтвердили факт удару. Начальник КОВА Микола Калашник повідомив про пошкодження гаражного кооперативу та одного з підприємств у Білоцерківському районі.

Загалом же, ракета вартістю близько 100 мільйонів доларів фактично спричинила незначні руйнування, зокрема знищивши кілька гаражів.

При цьому навіть російські воєнкори здивовані результатом і визнають, що цей удар більше схожий на пропагандистську демонстрацію, ніж на ефективну військову операцію. У російських пабліках після цього з'явилося невдоволення та критика, а також поширювалися заяви про нібито "великі цілі", які не підтверджуються.