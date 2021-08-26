Другий вибух прогримів біля аеропорту Кабула: багато жертв, десятки поранених

Поблизу аеропорту Кабула вдруге за день прогримів потужний вибух. За попередньою інформацією, щонайменше 10 людей загинули.

Водночас, як пишуть місцеві ЗМІ, таліби вже заявили про 13 жертв. Вони стверджують, що загинули діти та кілька представників їхнього терористичного руху.

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