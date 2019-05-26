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      Другий день після відкриття: скляна вставка "мосту Кличка" вкрилася тріщинами

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      Тріснуте скло на "мосту Кличка"
      Тріснуте скло на "мосту Кличка" / фото – Віталій Кальний

      На пішохідно-велосипедному мосту в Києві, який тільки 25 травня урочисто відкрив мер Києва Віталій Кличко з братом Володимиром, тріснула скляна вставка. Сталося це після того, як група невідомих активно на ньому пострибала. За іншою версією – у міст стріляли.

      До речі "флешмоб" зі стрибками на відкритті мосту розпочав сам міський голова столиці Віталій Кличко. Таким чином він вирішив продемонструвати журналістам, що скло є міцним, а міст – безпечним.

      Читайте також: У Києві урочисто відкрили новий пішохідно-велосипедний "міст Кличка": фото та відео

      Скло мосту втримує навантаження понад 1000 кілограмів на 1 квадратний метр. Ось він витримує мою вагу, яка становить понад 110 кілограмів,
      – сказав мер Києва та разом із братом продемонстрував міцність мосту, пострибавши на ньому.

      При цьому скло, на якому він стрибав, Кличко пообіцяв замінити, бо всередині якимось чином з’явилась вода.


      Брати Клички 25 травня на відкритті пострибали на скляній вставці мосту// 24 канал

      Водночас, у Facebook-спільноті "Типичный Киев" повідомляють, що у скло мосту стріляв невідомий чоловік. Він начебто хотів перевірити його на міцність.

      Фото тріснутого скла "мосту Кличка" вже розлетілося мережею.

      скло тріснуло міст Кличка
      міст Кличка скло тріснуло

      На "мосту Кличка" тріснуло скло// фото – Віталій Кальний

      Що відомо про "міст Кличка"? Він з'єднує два пагорби фактично у центрі столиці – Володимирську гірку та Хрещатий парк. Оскільки міст є ініціативою київського міського голови Віталія Кличка, жителі столиці охрестили його "мостом Кличка".

      Його протяжність становить 210 метрів, а висота – 22 метри. Ширина переправи відрізняється у різних місцях – від 6 до 14 метрів. На будівництво мосту витратили понад 400 мільйонів гривень.

      Наразі тріснуте скло оточили представники Муніципальної варти і не підпускають туди відвідувачів. Окрім того, вони відтіснили людей до початку самої переправи. Пошкодження трапилось близько 15:00.

      На інцидент вже відреагували на офіційній сторінці мосту у Facebook.


      На тріснуте скло відреагували і на офіційній сторінці мосту

      blog_ava
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      Теги: Новини Києва Віталій Кличко Архітектура
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