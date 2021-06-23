Лукашенку зробили неприємний сюрприз

Урок державним дивакам. Наш великий балканський друг, історичний союзник, країна, з якою ми дружимо проти НАТО – Сербія, заборонила літакам Білорусі приземлятися і злітати у своїх аеропортах. Далі читайте російською.

Черногория, еще один наш исторический друг, тоже запретила. Как понимаете, это ответ на действия Лукашенко против самолета Ryanair.

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Почему так?

Потому что национальный интерес Сербии – стать частью Европы. Это важно с экономической точки зрения. Сербия с Европой тесно связана.

Следовать ради "братства" за творящим безобразия диктатором Сербии не хочется. Перехватил самолет? Так и разбирайся, Лукашенко, плати сам. При чем здесь мы? Кланяйся, извиняйся.

Это урок российской "дипломатии"

Которая "рогами вперед", не глядя, впряглась за Лукашенко.

Лукашенко дали новый урок / Фото 24 канал

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В чем здесь наш интерес? Быть заложником действий неуравновешенного диктатора? Платить по его счетам?

Пора перестать быть простоватыми чудаками.