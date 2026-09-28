"Будь серед своїх": ДШВ розпочали проєкт для поранених військовослужбовців

У Десантно-штурмових військах ЗСУ стартував проєкт "Проте_з ДШВ. Будь серед своїх". Ініціатива спрямована на добровільне залучення військових із пораненням до віддалених від фронту посад у ДШВ.

Подробиці для 24 Каналу розповіли організатори проєкту.

Що відомо про ініціативу?

Проєкт покликаний допомогти ветеранам продовжити службу у Силах оборони, а саме доєднатися до ДШВ на такі напрямки: безпілотні системи, HR, логістика та забезпечення, а також підготовка й навчання.

Говорячи про ініціативу, у Десантно-штурмових військах підкреслюють, що поранення не є перешкодою для служби.

Наразі у лавах підрозділу бійці після поранень та ампутацій виконують завдання, використовуючи свій бойовий досвід, зокрема, у 7-му та 8-му корпусах ДШВ.

Заступниця голови Українського центру безпеки та співпраці та координаторка Центру підтримки рекрутингу до Сил оборони України Олеся Горяйнова зазначає: "Цей проєкт створює додаткові можливості для повернення та інтеграції поранених військовослужбовців до СОУ. Військові матимуть змогу залишитися у своїй спільноті, виконувати завдання відповідно до своїх навичок".

Зверніть увагу! Дізнатися більше про ініціативу можна за посиланням.

