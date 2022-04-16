ДСНС – котики: як ілюстратори бачать хоробрих українських захисників

Хоробрі працівники ДСНС щодня ризикують власними життями, рятуючи інших. Розбираючи завали, які залишили російські окупанти, надзвичайники рятують абсолютно всіх.

Їх добре серце не може покинути нікого, зокрема й тваринок. Вони неодноразово діставали з-під завалів крихітних кошенят, а тепер їх самих називають "котиками".

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Як ілюстратори бачать хоробрих українських захисників

Такими їх побачила українська ілюстраторка Аліса Ужасная. Дівчина зобразила хоробрих та кремезних українських рятувальників-котиків.

Ми раді, що надихаємо людей на творчість навіть у такі важкі часи. Живіть, творіть, говоріть про своїх героїв – нехай побачить увесь світ!

​– написали в ДСНС.



ДСНС – котики, робота, Аліси Ужасної / Фото з фейсбуку ДСНС

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