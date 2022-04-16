ДСНС – котики: як ілюстратори бачать хоробрих українських захисників
Джерело:ДСНС
Хоробрі працівники ДСНС щодня ризикують власними життями, рятуючи інших. Розбираючи завали, які залишили російські окупанти, надзвичайники рятують абсолютно всіх.
Їх добре серце не може покинути нікого, зокрема й тваринок. Вони неодноразово діставали з-під завалів крихітних кошенят, а тепер їх самих називають "котиками".
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Як ілюстратори бачать хоробрих українських захисників
Такими їх побачила українська ілюстраторка Аліса Ужасная. Дівчина зобразила хоробрих та кремезних українських рятувальників-котиків.
Ми раді, що надихаємо людей на творчість навіть у такі важкі часи. Живіть, творіть, говоріть про своїх героїв – нехай побачить увесь світ!
– написали в ДСНС.
ДСНС – котики, робота, Аліси Ужасної / Фото з фейсбуку ДСНС