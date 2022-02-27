В ДСНС розповіли про втрати та руйнування за добу

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила про наслідки ворожих обстрілів. Також за останні дні підрозділи ДСНС постійно залучаються до їх ліквідації.

У ДСНС повідомляють, що противник б'є з усього наявного озброєння по житлових будинках, дитячим садкам, лікарням, інших об'єктах інфраструктури. У наслідок того, на жаль, гине цивільне населення.

Під час бойових дій у Харкові, снаряд влучив у 9-типоверхівку, внаслідок чого загинула жінка.

У Сумах після ворожого обстрілу загинув чоловік, а також було поранено жінку.

У смт. Бородянка Бучанського району Київської області внаслідок попадання снаряду в житловий будинок загинуло 3 людини.

У Києві під час обстрілу "висотки" та ангару постраждало 6 людей, а 2 загинуло. За минулу добу у Києві загинуло 6 цивільних.

"Цей трагічний список на жаль поповнюється. Тому ми звертаємося до всіх з проханням не наражати себе на небезпеку. Находитись за можливості в укриттях. Дотримуватись попереджувальних сигналів та рекомендацій місцевих органів влади", – застерігають у ДСНС.

"Віримо у перемогу! Віримо в Україну! Допомагаємо нашим Збройним силам! І стоп російській агресії!", – додали в державній службі.

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