ДТЕК виконав зобов'язання перед "СК Фамільний дім" і захищатиме честь у суді: позиція компанії

ДТЕК Одеські електромережі виконав свої зобов’язання щодо забезпечення надійним та безперебійним електропостачанням ТОВ "СК Фамільний дім" згідно з чинним законодавством. Компанія виконала технічні заходи для підключення ЖК "Малинки" за постійною схемою та уклала договір на розподіл електричної енергії за тарифом для населення з замовником ще у 2021 році.

Повідомляється, що компанія готова захищати свою позицію правовим способом та не буде повертати кошти за приєднання, оскільки законних підстав для цього немає.

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У компанії заявили, що не мають підстав для повернення коштів ТОВ "СК Фамільний дім"

Як йдеться на сайті ДТЕКу, компанія діє виключно в рамках чинного законодавства та не має підстав для повернення коштів ТОВ "СК Фамільний дім", оскільки виконала всі свої зобов’язання перед забудовником та мешканцями ЖК згідно з договором про приєднання.

ДТЕК Одеські електромережі уклав договір на розподіл електричної енергії, що дає змогу сплачувати мешканцям будинків за побутовим тарифом, ще у 2021 році. Також компанія здійснила всі необхідні технічні заходи, потрібні для підключення ЖК "Малинки" за постійною схемою,

– зазначено в повідомленні.

Окрім того, компанія постійно дбає про підвищення надійності електропостачання ЖК "Малинки" та мікрорайону, де він знаходиться. ДТЕК Одеські електромережі закінчує реконструкцію трансформаторної підстанції, що живить мікрорайон та будинки. Це дасть змогу зробити постачання світла значно якіснішим.

Зараз ДТЕК Одеські електромережі готовий надавати всі необхідні пояснення в суді та відстоювати честь компанії та її співробітників правовим способом.