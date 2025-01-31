В Австрії водій тікав від поліції на швидкості 250 кілометрів за годину: 5 людей постраждали

У місті Лінц, що на сході Австрії, 20-річний водій втікав від поліцейських та розігнався до швидкості 250 кілометрів за годину. Гонитва призвела до кількох ДТП.

Загалом постраждало п'ятеро людей. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на VIENNA.AT.

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Що відомо про ДТП в Австрії

Увечері 30 січня громадянин Угорщини порушив правила дорожнього руху під час того, як перебував в Австрії. Патруль поліції вирушив, щоб зупинити водія. Чоловік спершу зупинився, однак, після цього натиснув на педаль газу та намагався втекти.

Водій тікав по автомагістралі А25 на швидкості до 250 кілометрів за годину. За словами австрійської поліції, там він здійснив "дуже небезпечні маневри обгону".

Попри туман, чоловік мчав у напрямку Лінца зі швидкістю до 190 кілометрів за годину. Під час руху він зачепив автомобіль з причепом. Після цього, майже не гальмуючи, врізався в кілька припаркованих авто, зокрема, в цивільний патруль.

У результаті ДТП постраждали водій та його пасажир, двоє поліцейських та ще один учасник дорожнього руху. Зазначається, що деякі з них були серйозно травмовані.

Австрійській поліції вдалося з'ясувати, що номерні знаки автомобіля були вкрадені, а сам автомобіль – не зареєстрованим. Окрім цього, у водія не було дійсного водійського посвідчення.