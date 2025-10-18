На дорозі до біля міста Лахті сталася масова дорожньо-транспортна пригода, в якій було брали участь 50 автівок. Сильна ожеледиця та туман створили небезпечну ситуацію, внаслідок якої машини врізалися одна в одну.

Про це пише 24 Канал з посиланням на MTV News. Видання пише, що зранку в суботу, 18 жовтня, сталася масова автотроща, яку спричинила негода.

Що відомо про масштабну ДТП у Фінляндії?

Поблизу Ренкомякі в Лахті сталися одразу дві ланцюгові аварії, в яких зіткнулися близько 50 транспортних засобів. Водії втрачали контроль над кермуванням через сильну ожеледицю, а туман посилив аварійну ситуацію Так один автомобіль в'їжджав у інший. Так через розбиті автівки довелося перекрити обидві смуги руху на кілька годин.

Інша аварія сталася на кільцевій автодорозі, що веде до Тампере. Там перекинулася автоцистерна, внаслідок чого зіштовхнулися 10 автомобілів. Також було кілька ДТП на перехрестях Куяла та Лійпола.

У Фінляндії сталася серйозна ДТП через негоду: відео

Приблизно 10 людей з місця події доставили до лікарні для обстеження. Серйозні травми отримала одна особа.

Погода була дуже туманною, а дорога була дуже слизькою навіть для того, щоб іти пішки,

– повідомили в ситуаційному центрі.

Кадри масової ланцюгової ДТП на трасах у Фінляндії / Фото MTV News та Yle

Очевидець події Репе Суонпяя розповів, що їхав із Гельсінкі у бік Лахті, коли сталася аварія. За його словами, туман опустився на дорогу дуже раптово.

"Потім за мить почалися глухі удари: машини стикалися один з одним", – розповів чоловік.

Масова ДТП на трасі у Фінляндії: дивіться відео

