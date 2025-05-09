Моторошна ДТП на Дніпропетровщині: загинула мати трьох дітей

Сьогодні, 9 травня, на трасі Кривий Ріг – Дніпро сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок цього загинула багатодітна мати.

Чоловіка загиблої та її дітей госпіталізували до лікарні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Нацполіцію та "Свої. Кривий Ріг".

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Які наслідки ДТП на Дніпропетровщині

За даними поліції, близько 12:50 у районі повороту на село Високе авто Renault Scenic, в якому їхала багатодітна родина з немовлям, злетіло з дороги та перекинулося кілька разів. Водій 1990 року народження їхав з боку Дніпра в напрямку Кривого Рогу та не впорався з керуванням.

Унаслідок цього 36-річна мати трьох дітей загинула на місці події. Постраждалих двох хлопчиків віком 14 та 10 років, чотиримісячне немовля та їхнього батька доправили до лікарні.

За даними видання "Свої. Кривий Ріг", водій та чоловік загиблої є військовим, який воював на Харківщині. Поза службою він повертався з родиною з Дніпра до Кривого Рогу, де вони оформлювали документ на багатодітність.

У поліції зазначили, що слідчі відкрили справу за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспортного засобу.

До слова, раніше смертельна ДТП за участі трьох автомобілів трапилося на Сумщині, внаслідок чого загинули водії вантажівок, а водій і пасажирка легкового авто отримали поранення. За цим фактом розпочато кримінальне провадження, триває досудове розслідування.