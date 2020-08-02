Ввечері 1 серпня на кільцевій дорозі в Холодногірському районі Харківської області сталася смертельна аварія. На автошляху зіткнулися іномарка Volvo та вантажівка. Від отриманих під час зіткнення травм водій Volvo загинув на місці.

Як видно з кадрів, відзнятих на місці аварії, удар був такої сили, що іномарка перетворилася на купу металолому. Про страшну аварію повідомила пресслужба Нацполіції Харківської області.

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Як трапилась аварія:

Вона сталася близько 18:00. За попередніми даними, водій автомобіля Volvo не впорався з керуванням.

Він виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з вантажівкою.

Від отриманих травм водій Volvo 1948 року народження, загинув на місці.



Розтрощена іномарка, водій якої загинув на місці

Зауважимо, що вантажівку, своєю чергою, від удару винесло на узбіччя.

Наразі правоохоронці продовжують з’ясовувати всі обставини аварії.