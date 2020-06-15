У Києві на патрульну наїхали під час оформлення ДТП: з’явилося відео наїзду / Фото "ТСН"

Біля станції "Академмістечко" у Києві 14 червня сталися одразу дві ДТП. В одній постраждала патрульна поліцейська: вона складала протокол, коли в неї в'їхав автомобіль, у який перед тим врізався позашляховик. У мережі з’явилося відео моменту наїзду на поліцейську.