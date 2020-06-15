У Києві патрульну збили під час оформлення ДТП: з’явилося відео наїзду
Біля станції "Академмістечко" у Києві 14 червня сталися одразу дві ДТП. В одній постраждала патрульна поліцейська: вона складала протокол, коли в неї в'їхав автомобіль, у який перед тим врізався позашляховик. У мережі з’явилося відео моменту наїзду на поліцейську.
Відео моменту моторошної аварії, яка трапилася у Києві 14 червня, опублікували на Dtp.Kiev.ua.
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Нагадаємо, потерпілу внаслідок зіткнення патрульну терміново госпіталізували. У неї діагностували відкритий перелом правої гомілки, закритий перелом лівої гомілки, травму живота та закриту черепно-мозкову травму.
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Подвійне ДТП у Києві: що відомо
- Аварія трапилася приблизно о 15:00 14 червня на проспекті Палладіна, поблизу станції метро "Академмістечко"
- Патрульні виявили аварію та зупинилися, аби встановити деталі та оформити ДТП.
- Поліцейська перебувала між службовим автомобілем патрульних Mitsubishi Outlander та Nissan.
- Водій автомобіля Hyundai Santa не розрахував відстань та зіткнувся з Nissan. Авто від удару відповідно наїхало на інспекторку.
Дивіться відео з місця події