На Наддніпрянському шосе в Києві 28 липня трапилася ДТП за участі легковика Toyota Land Cruiser та вантажівки Daf. За попередньою інформацію, у результаті аварії загинула людина.

Приблизно о 15 годині до поліцейських надійшло повідомлення про ДТП на Наддніпрянському шосе, в напрямку Дарницького мосту, повідомили у телеграмі Патрульної поліції Києва.

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Трапилася аварія за участі автомобіля Toyota Land Cruiser та вантажівки Daf з напівпричепом Ackermann.

За попередньою інформацією, внаслідок ДТП загинула людина.

На місці трагічного інциденту працює патрульна поліція та слідчі. Вони встановлюють всі обставини аварії.

Дорожній рух на вказаній ділянці ускладнений.

ДТП у Києві: дивіться приблизне місце аварії на карті