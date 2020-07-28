У Києві зіштовхнулися легковик та вантажівка: є жертва – фото
На Наддніпрянському шосе в Києві 28 липня трапилася ДТП за участі легковика Toyota Land Cruiser та вантажівки Daf. За попередньою інформацію, у результаті аварії загинула людина.
Приблизно о 15 годині до поліцейських надійшло повідомлення про ДТП на Наддніпрянському шосе, в напрямку Дарницького мосту, повідомили у телеграмі Патрульної поліції Києва.
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Трапилася аварія за участі автомобіля Toyota Land Cruiser та вантажівки Daf з напівпричепом Ackermann.
За попередньою інформацією, внаслідок ДТП загинула людина.
На місці трагічного інциденту працює патрульна поліція та слідчі. Вони встановлюють всі обставини аварії.
Дорожній рух на вказаній ділянці ускладнений.
ДТП у Києві: дивіться приблизне місце аварії на карті