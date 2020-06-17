У Києві трапилася ДТП за участю маршруток: є постраждала – фото
У Деснянському районі Києва 17 червня сталася аварія за участі двох маршруток. У результаті ДТП постраждала одна з пасажирок, її госпіталізували.
У столиці 17 червня зіткнулися два маршрутних автобуси, повідомляє у телеграмі Патрульна поліція Києва.
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Сьогодні (17 червня – 24 канал) вдень на вулиці Кубанської України сталася ДТП за участю двох маршрутних транспортних засобів Ataman,
– йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, одна маршрутка в’їхала в іншу, яка у той час висаджувала пасажирів.
У результаті ДТП постраждала одна з пасажирок, її госпіталізували.
Патрульні викликали на місце аварії слідчих, які з’ясовують обставини прикрого інциденту.
У Києві трапилася ДТП за участі двох маршруток / Фото з телеграм-каналу Патрульної поліції Києва
У результаті аварії постраждала пасажирка / Фото з телеграм-каналу Патрульної поліції Києва
Смертність на дорогах України
- У 2019 році на автошляхах загинули 3 454 людини, серед них 166 – діти. У МВС заявляють, що в Європі показник нижчий у кілька разів.
- Для того, аби знизити рівень смертності та кількість аварій, з 1 червня 2020 року у Києві та області запрацювала система автоматичної фотовідеофіксації порушень дорожнього руху.