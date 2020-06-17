У Деснянському районі Києва 17 червня сталася аварія за участі двох маршруток. У результаті ДТП постраждала одна з пасажирок, її госпіталізували.

У столиці 17 червня зіткнулися два маршрутних автобуси, повідомляє у телеграмі Патрульна поліція Києва.

Читайте також У Києві зіткнулися шість авто: відео

Сьогодні (17 червня – 24 канал) вдень на вулиці Кубанської України сталася ДТП за участю двох маршрутних транспортних засобів Ataman,

– йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, одна маршрутка в’їхала в іншу, яка у той час висаджувала пасажирів.

У результаті ДТП постраждала одна з пасажирок, її госпіталізували.

Патрульні викликали на місце аварії слідчих, які з’ясовують обставини прикрого інциденту.



У Києві трапилася ДТП за участі двох маршруток / Фото з телеграм-каналу Патрульної поліції Києва



У результаті аварії постраждала пасажирка / Фото з телеграм-каналу Патрульної поліції Києва

Зверніть увагу! Рада ухвалила низку законів, що змінюють покарання для пішоходів, які порушують правила дорожнього руху. Так скасували принцип – пішохід завжди правий. Детальніше про це читайте за посиланням.

Смертність на дорогах України