У Києві військовий на позашляховику врізався у машину з мамою та дітьми: жінка загинула

Трагічна ДТП сталася 27 грудня у Києві. Внаслідок зіткнення двох автівок жертвою стала жінка, її малолітні доньки – у лікарні.

Винуватцем аварії став військовослужбовець, який грубо порушив правила дорожнього руху й врізався в автівку родини. Подробиці розповідає 24 Канал із посиланням на Державне бюро розслідувань.

Що відомо про ДТП?

У суботу, 27 грудня, мати з двома дітьми та їхня тітка прямували до рідних на свята. На перехресті вулиць Академіка Заболотного та Івана Сірка в столиці автомобіль з родиною зупинився на світлофорі.

Цієї миті в нього на великій швидкості врізався позашляховик. За кермом був військовий, який критично порушив ПДР.

Через зіткнення пасажирка від отриманих травм загинула на місці. Її доньок госпіталізували. Медики стверджують, що їхньому життю нічого не загрожує.

Триває розслідування смертельної ДТП: дивіться відео ДБР

ДБР проводить розслідування за фактом ДТП за участю військовослужбовця. Йому загрожує від 2 до 5 років позбавлення волі.

