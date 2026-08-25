На Київщині зіткнулися чотири авто: постраждали четверо людей, серед них дитина

У Київській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю чотирьох автомобілів. В аварії постраждали четверо людей, зокрема 13-річна дівчина.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Київщини.

Що відомо про аварію?

Аварія сталася поблизу села Підгірці Обухівського району на 19-му кілометрі автодороги "Київ – Знам’янка". За попередніми даними поліції, зіткнулися Nissan, Audi, Mitsubishi та ВАЗ-21099.

Унаслідок аварії травмувалися четверо людей. До лікарні доправили 23-річну водійку Nissan, 34-річну водійку Audi, а також пасажирів ВАЗ – 13-річну дівчину та 66-річну жінку.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та причини зіткнення. За фактом ДТП із постраждалими розпочато досудове розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Києві 17 серпня сталася ДТП за участю двох позашляховиків, після зіткнення один із них вилетів на літню терасу ресторану. Аварія трапилася близько 11:30 на вулиці Великій Васильківській у Голосіївському районі столиці.

За даними поліції, 36-річний водій BMW X3 виїжджав із другорядної дороги та не виконав вимоги дорожніх знаків "Дати дорогу" і "Рух праворуч". Унаслідок цього він зіткнувся з BMW X7, яким керував 31-річний чоловік.

Після удару водій BMW X3 втратив керування, врізався в літню терасу ресторану та перекинувся. Серед відвідувачів закладу та перехожих постраждалих немає. Травми отримав водій BMW X3, якого в задовільному стані госпіталізували до лікарні.

Поліція має перевірити його на стан алкогольного чи наркотичного сп'яніння, тоді як водій BMW X7 був тверезим. Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії та мають надати події відповідну правову кваліфікацію.