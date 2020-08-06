У Києві, на вулиці Льва Толстого 6 серпня трапилася потрійна ДТП за участю скутера та двох автомобілів. Є постраждалий, з травмою голови його госпіталізували.

На Льва Толстого 6 серпня сталася потрійна аварія за участю скутера та автомобілів Audi і Honda, повідомили в телеграмі "Києва Оперативного".

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На жаль, не обійшлося без постраждалих – пілота двоколісного госпіталізували в лікарню з травмою голови,

– йдеться у повідомленні.

За словами очевидців, скутерист задивився в телефон. Через це зачепив Audi, а тоді в'їхав в Honda.



У Києві 6 серпня сталася потрійна ДТП / Фото "Києва Оперативного"



Постраждав скутерист – його з травмами госпіталізували / Фото "Києва Оперативного"

На Льва Толстого у Києві трапилася потрійна ДТП: карта

Важливо! В Україні за останні пів року зафіксували 72 394 ДТП. У них загинули 1 482 людини. Про причини сумної статистики читайте за посиланням.