Поблизу міста Новий Калинів, що на Львівщині, на автодорозі Львів – Ужгород водій автомобіля "ГАЗель" наїхав на дорожніх робітників. У результаті жахливої аварії один чоловік загинув, ще одного з травмами госпіталізували.

Смертельна ДТП з дорожніми робітниками

Інцидент трапився приблизно о 9:00 14 вересня біля міста Новий Калинів, що у Самбірському районі, повідомляє пресслужба поліції Львівської області.

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На автодорозі Львів – Ужгород водій автомобіля" ГАЗель", 51-річний львів'янин, не впорався з керуванням та виїхав на узбіччя дороги. Там перебували працівники дорожньо-будівельної компанії.

У результаті ДТП один з робітників, 26-річний житель Самбора, загинув на місці. Крім того, є постраждалий – 45-річного жителя того ж району госпіталізували.

Що загрожує винуватцю аварії

Водія "Газелі" затримали. За фактом аварії правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху. Наразі вирішують питання про обрання запобіжного заходу.

Водієві загрожує до 8 років ув’язнення.

Зверніть увагу! Напередодні на Караваєвих Дачах у Києві дівчина переплутала педалі та влетіла на приватне подвір'я. Там вона наїхала на жінку та притисла її до будинку. Постраждалу з травмами госпіталізували.

У Новому Калинові на Львівщині сталася смертельна ДТП: карта