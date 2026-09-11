У Молдові перекинувся мікроавтобус із 20 пасажирами: є постраждалі

У Молдові вранці 11 вересня сталася ДТП за участю мікроавтобуса Mercedes, у якому перебували 20 пасажирів. Внаслідок аварії є постраждалі.

Про це повідомляє поліція Молдови.

Що відомо про аварію?

Уранці 11 вересня у Глодянському районі Молдови сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мікроавтобуса Mercedes. На момент аварії в салоні перебували 20 пасажирів, що перевищувало допустиму місткість транспортного засобу. Унаслідок ДТП постраждали п'ятеро людей.

Аварія сталася на трасі R-15 неподалік села Стирча. За попередніми даними поліції, водій не впорався з керуванням, через що мікроавтобус з'їхав із дороги та перекинувся.

Чотирьох постраждалих доправили до місцевої лікарні для надання медичної допомоги. Ще одному пасажиру допомогу надали безпосередньо на місці аварії.

Водія перевірили на стан алкогольного сп'яніння. Результат перевірки показав, що чоловік був тверезим на момент ДТП.

Поліція Молдови встановлює всі обставини аварії та проводить розслідування.

Нагадаємо, 16 серпня в Угорщині сталася смертельна ДТП за участю польського автобуса, який рухався автомагістраллю М3. Автівка з'їхала із дороги та перекинулася, внаслідок чого загинули 12 людей.

За попередньою інформацією, транспорт прямував із Меджугор'я, а за кермом перебували двоє досвідчених водіїв. Однією з основних версій аварії є те, що водій міг заснути під час руху, однак остаточну причину трагедії ще не встановили. На це, зокрема, вказують свідчення одного з пасажирів, який розповів, що автобус спочатку з'їхав на узбіччя, а потім опинився в кюветі.

Після аварії одного з водіїв звільнили, а іншого угорська поліція затримала в межах кримінального провадження. Затриманого доставили до поліцейської дільниці в Мішкольці, де правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП. Угорська поліція пообіцяла передати польським колегам додаткову інформацію, яку вдасться встановити під час розслідування.