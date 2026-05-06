Суд виправдав нардепа Ніколаєнка у справі з ДТП, в якій загинула 18-річна дівчина

Суд визнав невинуватим народного депутата Андрія Ніколаєнка у справі про смертельну ДТП. Аварія сталася у листопаді 2023 року і забрала життя 18-річної дівчини.

Суд дійшов висновку, що обвинувачення не довело провину водія. Про це йдеться у вироку Житомирського районного суду.

Що відомо про суд?

Житомирський районний суд завершив розгляд резонансної справи щодо смертельної ДТП за участі народного депутата від ВО "Батьківщина" Андрій Ніколаєнко. Суд ухвалив виправдувальний вирок, визнавши, що провина обвинуваченого у порушенні правил дорожнього руху не доведена.

Йдеться про аварію, яка сталася у 2023 році на трасі Київ – Чоп у селі Березівка Житомирського району. Внаслідок наїзду автомобіля загинула 18-річна місцева жителька Вікторія Назарова.

Під час розгляду справи суд проаналізував низку експертиз і відеозаписів з камер спостереження. За даними фахівців, автомобіль Mercedes-Benz, яким керував депутат, рухався зі швидкістю від 141 до 153 кілометрів на годину при дозволених 110 кілометрів за годину. Водночас ключовим стало питання, чи мав водій технічну можливість уникнути наїзду.

Одна з експертиз вказувала, що за дотримання дозволеної швидкості водій міг би зупинити автомобіль. Однак інший висновок експерта, датований квітнем 2024 року, свідчив про протилежне: за наявних обставин водій не мав технічної можливості уникнути зіткнення навіть за дозволеної швидкості.

Суд також визнав неналежними результати слідчого експерименту зі свідком, оскільки умови його проведення суттєво відрізнялися від реальних.

У вироку суду зазначено, що загибла дівчина перебігала дорогу у невстановленому для цього місці. Ділянка дороги була обладнана огородженням, а поруч були надземний і підземний переходи. Суд наголосив, що відповідно до правил дорожнього руху пішоходам заборонено виходити на проїзну частину у таких місцях і тим більше – раптово вибігати на дорогу.

Саме дії пішохода, за висновками суду, створили небезпеку для руху автомобіля. Водночас суд визнав, що водій зобов’язаний реагувати на будь-яку небезпеку, навіть якщо її спричинив інший учасник дорожнього руху.

То чому суд виправдав нардепа?

Після аналізу всіх доказів суд дійшов висновку, що обвинувачення не змогло довести головного – причинно-наслідкового зв’язку між перевищенням швидкості та самою ДТП.

Також суд відкинув інформацію про численні штрафи за перевищення швидкості, які раніше фіксувала патрульна поліція. Ці дані визнали недопустимими доказами, оскільки вони стосувалися власника авто, а не безпосередньо водія у момент порушення.

У результаті суд постановив виправдати Андрія Ніколаєнка, скасувати арешти на майно та повернути речові докази власникам. Процесуальні витрати на експертизи покладено на державу.

Що ще відомо про цю справу?

ДТП сталася вранці 3 листопада 2023 року на автодорозі Київ – Чоп у межах Житомирської області. Автомобіль, за кермом якого перебував народний депутат Андрій Ніколаєнко, здійснив наїзд на 18-річну пішохідку.

Внаслідок отриманих травм дівчина загинула на місці події. За попередніми даними, вона переходила дорогу у невстановленому для цього місці.

Сам нардеп того ж дня публічно підтвердив факт аварії. Уже 6 листопада 2023 року правоохоронці повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Санкція цієї статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Спочатку суд застосував до Ніколаєнка запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Однак 3 січня 2024 року його змінили на більш м’який – особисте зобов’язання. Це означало, що підозрюваний мав виконувати визначені судом обов’язки, але без обмеження пересування.

Наприкінці лютого 2024 року ДБР офіційно повідомило про завершення досудового розслідування. Після цього матеріали справи передали до суду для розгляду по суті, де й мали остаточно встановити всі обставини трагедії та визначити ступінь відповідальності учасників ДТП.