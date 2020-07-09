На Новообухівській трасі приблизно опівночі 9 липня водій автомобіля Volkswagen на шаленій швидкості в’їхав у вантажівку із причепом. Від удару автівку розірвало. Винуватцем ДТП виявився п’яний правоохоронець. Чоловіку дивом вдалося вижити.

ДТП сталося о 00:30 9 липня на Новообухівській трасі, повідомили у фейсбуці "Києва Оперативного".

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Водій автомобіля Volkswagen Golf на шаленій швидкості влетів у вантажівку із причепом.

Удар був просто неймовірної сили – уламки від авто розкидані всією дорогою, а саму автівку розірвало на шматки,

– йдеться у повідомленні.

Згодом сталося неймовірне – з понівеченої автівки Volkswagen вибіг водій. Він почав зривати номерні знаки зі свого автомобіля. Однак його намагання не були успішними. Тоді чоловік намагався втекти, але його затримали.

Водій поводився неадекватно та був п’яний. Пройти тест на стан сп’яніння на місці він відмовився. Як згодом з’ясувалося винуватець ДТП – слідчий.

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