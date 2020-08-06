На об’їзній дорозі в Обухові 6 серпня сталася серйозна ДТП. Зіткнулися два автомобілі, у результаті "Таврія" перекинулася. Її водій загинув на місці, є постраждалі.

В Обухові, на об’їзній дорозі, 6 серпня трапилася серйозна аварія, повідомляє Dtp.kiev.ua.

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На великій швидкості зіткнулися два автомобілі. У результаті ДТП перекинувся автомобіль "Таврія" – його водій загинув на місці. Є постраждалі, однак наразі невідомо, скільки саме та в якому вони стані.

На місці інциденту працюють лікарі швидкої, рятувальники ДСНС, а також поліцейські.



Смертельна ДТП в Обухові / Фото Dtp.kiev.ua

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