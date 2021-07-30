Збив дитину на переході та помчав далі: на Київщині піймали водія-втікача

На Одеській трасі затримали водія-втікача, який збив 12-річного хлопчика. Чоловік просто залишив травмовану дитину на дорозі і поїхав геть.

Піймати водія вдалося аж біля Білої Церкви. Сама аварія із дитиною сталася у Миколаївській області.

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Збив дитину і просто поїхав

Аварія сталася близько 17 години 29 липня у місті Первомайськ на Миколаївщині. 12-річний хлопчик переходив дорогу по зебрі навпроти будівлі райдержадміністрації. Тоді на нього наїхав водій на авто Mitsubishi Outlander.



Пошкоджене авто водія

Чоловік просто залишив травмовану дитину на дорозі і поїхав у напрямку Києва. Хлопчика довелося шпиталізувати із травмами. Аби піймати втікача, поліцейські оголосили план-перехоплення. Наздогнати 27-річного водія вдалося аж на Київщині.

Очевидці зняли на відео те, як поліцейські прямо посеред траси затримували винуватця ДТП. На кадрах видно, як декілька екіпажів поліції спинили авто просто посеред траси та оточили водія.

Подію кваліфікували за частиною 1 статті 286 про порушення правил безпеки дорожнього руху. Поліція звертається до усіх ймовірних свідків і просить надати інформацію про аварію. Особливу увагу просять приділити тих водіїв, чиї відеореєстратори могли зафіксувати момент збиття дитини.

Якщо ви маєте відеомомент вказаної аварії, зверніться до Первомайського районного відділу поліції за адресою: місто Первомайськ, вулиця Грушевського, 29 або за телефонами (093) 877 0974, (097) 843 5156, (068) 314 2949, 102.