Дорожньо-транспортна пригода сталася 18 серпня поблизу села Сухий Лиман. У мережі опублікували фото та відео з місця події. Там працювали поліція та медики.

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Не побачив авто

Коли Водій Opel виїжджав із заправки, то не побачив Peugeot, що їхав головною дорогою. В результаті автомобілі зіштовхнулися. У ДТП постраждав пасажир Opel. Його госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості. Детально про стан потерпілого не повідомляють.



Під Одесою у ДТП Opel розірвало навпіл / Фото Нацполіції Одещини

Наразі на місці аварії працювала слідчо-оперативна група Нацполіції Одещини № 2. Правоохоронці встановлюють усі деталі ДТП.



Внаслідок аварії постраждав 15-річний підліток / Фото ДСНС Одещини

У ДТП під Одесою авто розірвало навпіл: дивіться відео

Також у телеграм-каналі "Одесса INFO" опублікували відео, як люди витягали водія Opel з авто. На щастя, він сильно не травмувався. Видно лише порізи на плечі.

Як витягали водія із розірваного авто: відео