Дорожньо-транспортна пригода сталася 18 серпня поблизу села Сухий Лиман. У мережі опублікували фото та відео з місця події. Там працювали поліція та медики.
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Не побачив авто
Коли Водій Opel виїжджав із заправки, то не побачив Peugeot, що їхав головною дорогою. В результаті автомобілі зіштовхнулися. У ДТП постраждав пасажир Opel. Його госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості. Детально про стан потерпілого не повідомляють.
Під Одесою у ДТП Opel розірвало навпіл / Фото Нацполіції Одещини
Наразі на місці аварії працювала слідчо-оперативна група Нацполіції Одещини № 2. Правоохоронці встановлюють усі деталі ДТП.
Внаслідок аварії постраждав 15-річний підліток / Фото ДСНС Одещини
У ДТП під Одесою авто розірвало навпіл: дивіться відео
Також у телеграм-каналі "Одесса INFO" опублікували відео, як люди витягали водія Opel з авто. На щастя, він сильно не травмувався. Видно лише порізи на плечі.
Як витягали водія із розірваного авто: відео