В ніч на 8 червня у Києві на проспекті Перемоги сталася ДТП за участі двох легковиків. Пасажир одного з них вилетів через лобове скло та від отриманих травм загинув на місці.

Водії обох автомобілів відмовилися від госпіталізації, повідомляють у фейсбук-групі "Вартові еспресо".

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За попередньою інформацією, автомобіль Honda Civic, який їхав у напрямку Брест-Литовського шосе, на швидкості в'їхав у бетонний парапет. Пасажир вилетів з машини – він не був пристебнутим.

Очевидці ДТП зазначили, що авто також зачепило легковик BMW.

Смертельна аварія на проспекті Перемоги в Києві / Фото "Вартові еспресо"

Відео з місця трагедії

Відеореєстратор одного з очевидців ДТП записав кадри до і після смертельної аварії. Вони з'явилися у фейсбук-групі dtp.kiev.ua.

На відео видно, як авто на величезній швидкості обганяють дві машини, які вирішили "позмагатися". Попереду їхав Volkswagen Passat, за ним – Honda Civic.

Відео до смертельної ДТП на проспекті Перемоги: дивіться відео

Правоохоронці з'ясовують усі обставини ДТП. На місці аварії також працювали рятувальники.

Відео після смертельної ДТП на проспекті Перемоги: дивіться відео

Автофіксація порушень ПДР у Києві

Зазначимо, що з 1 червня у Києві запрацювала система автофіксації порушень правил дорожнього руху. Встановлено 20 таких камер, проте на проспекті Перемоги їх досі немає.



Камери відеофіксації у Києві / Інфографіка 24 каналу​