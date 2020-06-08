Cмертельні перегони на проспекті Перемоги в Києві: пасажир вилетів через лобове скло
В ніч на 8 червня у Києві на проспекті Перемоги сталася ДТП за участі двох легковиків. Пасажир одного з них вилетів через лобове скло та від отриманих травм загинув на місці.
Водії обох автомобілів відмовилися від госпіталізації, повідомляють у фейсбук-групі "Вартові еспресо".
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За попередньою інформацією, автомобіль Honda Civic, який їхав у напрямку Брест-Литовського шосе, на швидкості в'їхав у бетонний парапет. Пасажир вилетів з машини – він не був пристебнутим.
Очевидці ДТП зазначили, що авто також зачепило легковик BMW.
Смертельна аварія на проспекті Перемоги в Києві / Фото "Вартові еспресо"
Відео з місця трагедії
Відеореєстратор одного з очевидців ДТП записав кадри до і після смертельної аварії. Вони з'явилися у фейсбук-групі dtp.kiev.ua.
На відео видно, як авто на величезній швидкості обганяють дві машини, які вирішили "позмагатися". Попереду їхав Volkswagen Passat, за ним – Honda Civic.
Відео до смертельної ДТП на проспекті Перемоги: дивіться відео
Правоохоронці з'ясовують усі обставини ДТП. На місці аварії також працювали рятувальники.
Відео після смертельної ДТП на проспекті Перемоги: дивіться відео
Автофіксація порушень ПДР у Києві
Зазначимо, що з 1 червня у Києві запрацювала система автофіксації порушень правил дорожнього руху. Встановлено 20 таких камер, проте на проспекті Перемоги їх досі немає.