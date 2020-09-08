Стан хлопчика, якого на пішохідному переході збив 18-річний Марк Шевчик, – середньої важкості. Наразі дитина перебуває в Дитячій обласній лікарні у відділенні нейрохірургії.

Хлопчик перебуватиме у лікарні щонайменше два тижні

Сашко отримав черепно-мозкову травму, перелом скроневої кістки і закритий перелом плеча. Про це інформує видання "Наше місто".

До теми Син кандидата в мери від "Слуги народу" збив на переході дитину: удар був дуже сильним

Завідувач відділення нейрохірургії Володимир Агофонов оцінив стан потерпілого як середньоважкий.

Стан дитини зараз ближче до середнього ступеня тяжкості, ніякої загрози його життю та здоров'ю немає. Через тяжкість травм буде перебувати в лікарні не менше 14 днів,

– повідомив Володимир Агафонов.

Головне про скандальне ДТП у Кривому Розі

3 вересня хлопчика, який переходив дорогу на пішохідному переході разом з мамою, збив автомобіль.

За кермом був 18-річний Марк Шевчик – син кандидата в мери Кривого Рогу від "Слуги народу" Дмитра Шевчика.

– син кандидата в мери Кривого Рогу від "Слуги народу" Дмитра Шевчика. Одним з перших про ДТП повідомив журналіст Юрій Бутусов. Він зазначив, що покарання Марку Шевчику має бути невідворотним і справедливим. Водночас судовий процес покаж е, чого насправді вартує нинішня влада.

Сам Шевчик запевняє, що його син намагався уникнути зіткнення. Також Шевчик наголосив, що справу заминати не буде і допоможе хлопчику.

У поліції зазначили, що проводять розслідування ДТП. Відкрито кримінальне провадження.



Хлопчик з мамою переходили дорогу на переході / Фото "Наше місто"



Шевчик каже, що його син хотів уникнути зіткнення / Фото "Наше місто"