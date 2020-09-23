На автодорозі Львів – Шегині в селі Бартатів сталась масштабна ДТП. Внаслідок потрійного автозіткнення загинуло двоє людей.

Аварія сталась 23 вересня приблизно о 6:30. Про це повідомляє 24 канал.

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За попередньою інформацією поліції, водій Peugeot 307, житель міста Городок, зіткнувся з мікроавтобусом "ГАЗель". Після цього легковик виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з мікроавтобусом Peugeot Boxer.

В результаті ДТП 21-річний водій та 41-річний пасажир Peugeot 307 від отриманих травм померли на місці події. Водій Peugeot Boxer та його пасажир віком 25 та 24 роки отримали тілесні ушкодження та були доставлені у лікарню.

Наразі проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

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