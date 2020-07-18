На Одещині трапилася ще одна смертельна ДТП: фото
На трасі Одеса – Рені 18 липня зіткнулися фура і вантажівка. Двоє людей загинули, а ще двох – госпіталізували.
ДТП трапилася біля села Маяки, повідомили у пресслужбі поліції.
Актуально Обурлива ДТП під Києвом: як покарають та чи зможе обійти закон водій, що вбив сім'ю Цурканових
Попередньо, водій МАN намагався зробити обгін та зіткнувся з "Газеллю". Вантажівка у цей момент повертала у бік Овідіополя.
ДТП трапилася поблизу села Маяки
Що відомо про жертв та постраждалих
- 30-річний водій "Газелі" та 29-річна пасажирка отримали травми різного ступеню важкості, їх одразу госпіталізували.
- Водій та пасажир МАN загинули на місці події.
Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група по ДТП.
Двоє людей загинули на місці події
Зауважимо, що це вже не перша ДТП на Одещині сьогодні. Вранці поблизу села Саф'яни зіткнулися два легкових автомобілі – ВАЗ-2108 і Mirsubishi. В результаті аварії загинули шестеро людей, ще троє постраждали.