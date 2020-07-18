На трасі Одеса – Рені 18 липня зіткнулися фура і вантажівка. Двоє людей загинули, а ще двох – госпіталізували.

ДТП трапилася біля села Маяки, повідомили у пресслужбі поліції.

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Попередньо, водій МАN намагався зробити обгін та зіткнувся з "Газеллю". Вантажівка у цей момент повертала у бік Овідіополя.



ДТП трапилася поблизу села Маяки

Що відомо про жертв та постраждалих

30-річний водій "Газелі" та 29-річна пасажирка отримали травми різного ступеню важкості, їх одразу госпіталізували.

Водій та пасажир МАN загинули на місці події.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група по ДТП.



Двоє людей загинули на місці події

Зауважимо, що це вже не перша ДТП на Одещині сьогодні. Вранці поблизу села Саф'яни зіткнулися два легкових автомобілі – ВАЗ-2108 і Mirsubishi. В результаті аварії загинули шестеро людей, ще троє постраждали.

Зверніть увагу! За 29 років незалежності України в аваріях загинули 174 тисячі 95 людей. Постраждали в ДТП понад 1 мільйон 264 тисячі людей.