ДТП з українцями в Польщі: що відомо про стан постраждалих

У Польщі 24 липня сталася масштабна ДТП за участі пасажирського автобуса та легкового автобіля. Унаслідок зіткнення зазнали травм різного ступеня важкості 10 людей, серед яких 7 українців.

Один з наших громадян, який постраждав під час аварії, помер у лікарні. Решту людей також госпіталізували, а двох вже встигли виписати.

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Що відомо про стан потерпілих

Радник-посланник посольства України у Польщі Олег Куць в ефірі одного з телеканалів розповів, що консули вже відвідали українців у медичних закладах.

Він зазначив, що з родичами постраждалих і загиблого встановлено контакт. Наразі проходить процедура оформлення всіх документів та організаційні моменти.

"Особисті дані, на жаль, не можу розголошувати. Наші консули на місці надають всю допомогу, забезпечують комунікаційну складову. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого і бажаємо швидкого одужання постраждалим", – сказав дипломат.

Олег Куць додав, що всім потерпілим провели першу невідкладну допомогу. Окрім цього, були додаткові обстеження, щоб виявити ушкодження, яких могли не побачити при першому огляді, щоб виключити можливе погіршення стану.

Я не можу давати оцінку стану здоров'я, водночас лікарі нам сказали, що перша ніч зазвичай є найкритичнішою і найважчою. Тому за оцінками лікарів можемо говорити про стриманий оптимізм,

– підсумував він.

ДТП з українцями у Польщі: коротко

У Лодзькому воєводстві 24 липня сталася ДТП за участі мікроавтобуса Volkswagen Transporter та легкового автомобіля Nissan.

ДТП, ймовірно, спричинила водійка легковика – вона була на підпитку. Правоохоронці виявили в її організмі 4 проміле алкоголю.

Після зіткнення машини полетіли у кювети на протилежних боках дороги. На місці працювали поліція, вертоліт та пожежники.

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