На Волині чоловік підрізав авто ТЦК, і воно влетіло в електроопору: постраждали 4 військових

На Волині чоловік підрізав службовий автомобіль ТЦК, унаслідок чого машина врізалася в електроопору та перекинулася. У ДТП травмувалися 4 військовослужбовців, 2 з них отримали серйозні травми.

Про це повідомляє поліція Волині.

Що відомо про аварію з ТЦК?

У селі Ворокомле Камінь-Каширського району Волинської області сталася ДТП за участю службового автомобіля групи оповіщення ТЦК та СП. За даними поліції, місцевий житель 1990 року народження здійснив небезпечний маневр та "підрізав" службове авто.

Унаслідок цього водій втратив керування, після чого автомобіль зіткнувся з електроопорою та перекинувся. Від удару електроопора зламалася та впала на автомобіль, а водія затиснуло в понівеченому салоні. Унаслідок ДТП травмувалися четверо військовослужбовців.

Як повідомили у Волинському обласному ТЦК та СП, водій службового автомобіля перебуває у тяжкому стані, а пасажир – у стані середньої тяжкості. Обох постраждалих госпіталізували до медичного закладу.

Ще двоє військовослужбовців, які перебували на задньому сидінні, отримали садна та забої. На місці аварії працювала слідчо-оперативна група поліції.

Правоохоронці затримали чоловіка, якого вважають причетним до аварії, у порядку статті 208 КПК України. За даними поліції, він переслідував службове авто та своїми діями спричинив аварійну ситуацію.

Наразі вирішується питання про повідомлення чоловікові про підозру за частиною 3 статті 350 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає від 5 до 12 років позбавлення волі.

Поліція проводить слідчі дії, щоб встановити всі обставини ДТП.

Нагадаємо, у Львові ввечері 8 вересня стався конфлікт між військовослужбовцем ТЦК та цивільною жінкою, відео якого поширили у соцмережах. На кадрах видно, як чоловік у військовій формі силою схопив жінку та посадив її на клумбу біля житлового будинку, а присутній поруч поліцейський намагався зупинити військового.

У Львівському обласному ТЦК та СП заявили, що поширений відеофрагмент є маніпулятивним і показує лише наслідки конфлікту. За версією ТЦК, під час перевірки документів військовозобов'язаний чоловік почав тікати та забіг до під'їзду.

Після цього цивільна жінка нібито почала блокувати вхід до будинку та розпилила в бік військових сльозогінний газ. Представники ТЦК стверджують, що після цього група оповіщення вирішила припинити подальші дії щодо військовозобов'язаного, щоб не допустити подальшого загострення ситуації. За фактом інциденту перевірки проводять правоохоронці та Військова служба правопорядку.