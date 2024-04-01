Потяг зніс рейсовий автобус на переїзді до Ярославської області: є багато жертв

У Ярославській області Росії сталася смертельна ДТП: там потяг зіткнувся з рейсовим автобусом. Інцидент трапився в районі селла Берендєєво, що за 140 кілометрів від Ярославля.

Після зіткнення з потягом автобус відкинуло на кілька метрів та вдарило об стовп, через що його корпус сильно деформувався. Про ДТП повідомила низка російських ЗМІ з посиланням на оперативні служби, передає 24 Канал.

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Хоч раніше журналісти повідомляли про п'ятьох загиблих, поступово ця кількість зростала. Згодом стало офіційно відомо про вісьмох загиблих у ДТП: цю інформацію підтвердили в російській "МЧС".

Виїзд автобуса на шляху перед поїздом, що наближається, став причиною ДТП в Ярославській області,

– повідомила російська Північна залізниця.

За їхньою інформацією, машиніст нібито застосував екстрене гальмування, але відстань була недостатньою, щоб уникнути зіткнення.

Смертельна ДТП у Росії – відео наслідків

Самі ж росЗМІ додають, що це вже не перший інцидент з автобусами за день. Раніше в Алтайському краї на дорозі Барнаул – Ключі потонув рейсовий автобус. Він з'їхав з траси в кювет і поринув у воду, але пасажирів встигли евакуювати.

У Росії сталась масштабна пожежа на військовому підприємстві

У російському Єкатеринбурзі сталася масштабна пожежа на військовому заводі "Уралмаш". Повідомляють, що спочатку пролунав вибух, а згодом – у небо здійнявся густий чорний дим.

Спочатку окупанти заявили, що вогонь охопив площу у 800 квадратних метрів, однак згодом пожежа поширилася вже на 4 000 квадратних метрів.

У мережі також повідомляють, що пожежа сталася у цеху №57, у якому зберігають близько 500 літрів лаку. Відомо, що вже обвалилася частина покрівлі, однак про постраждалих чи жертв в Єкатеринбурзі поки не повідомляли.