В Одесі у ДТП потрапив автомобіль "швидкої". Машина перевернулась та розбилась вщент. Постраждали 2 медичних працівники, один з них перебуває у лікарні.

Аварія сталась 14 серпня у Суворівському районі на вулиці Чорноморського козацтва. Авто швидкої допомоги зіткнулось із Volkswagen, інформує пресслужба поліції Одещини.

Читайте також: Водій гнав на червоне світло та зіткнувся із Lexus: відео аварії з Mazda, яка влетіла в кафе у Києві

"Швидка" прямувала до клінічної лікарні. Медтранспорт рухався із ввімкненими маячками та звуковим сигналом. За інформацією правоохоронців, іномарка не надала переваги в рухі авто "швидкої", що й спричинило зіткнення.

Внаслідок зіткнення автівка швидкої перекинулась та отримала значні пошкодження: бампер, лобове скло та бокова частина повністю розбиті. Окрім цього, в аварії постраждали водій "швидкої" та фельдшер. Водія госпіталізували.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

Швидка перекинулась в Одесі / Фото Депо.Одеса



Правоохоронці встановлюють обставини ДТП / Фото поліції Одеси

Приблизне місце ДТП: карта

Зазначимо, 13 серпня у Дніпрі 9-річний хлопчик на квадроциклі збив 8-річного велосипедиста. Хлопчика на велосипеді відправили до лікарні, але серйозних ушкоджень у нього немає, лише синці.