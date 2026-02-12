Сину Кадирова після ДТП видалили орган: він може частково осліпнути, – ЗМІ

Син очільника Чечні Рамзана Кадирова Адам переніс хірургічне втручання в Москві після гучної ДТП у Грозному. Існує ризик, що той частково втратить зір.

У Адама Кадирова э ризик інвалідності. Про це повідомляє "Новая газета Європа".

Що відо про стан сина Кадирова?

За даними видання, 18-річний Кадиров перебував у Боткінській лікарні майже три тижні. Нещодавно його виписали. Джерела стверджують, що під час лікування йому видалили селезінку, а також зафіксували травму зорового нерва, яка може може призвести аж до втрати зору на одне око. Остаточні прогнози лікарів наразі невідомі.

10 лютого в офіційному телеграм-каналі Рамзана Кадирова з’явилося перше відео з Адамом після госпіталізації. У підписі глава Чечні зазначив, що син "воскрес усупереч останнім вкидам". Втім, у самому ролику тривалістю менше хвилини Адам не їсть разом з батьком і його помічником, а також виглядає помітно схудлим.

Співрозмовники "Новой газеты Европа" зазначають, що травми, отримані в аварії, не були критичними для життя, і лікування можна було провести в Чечні. Однак родина вирішила направити його до московської клініки. Окрім операції з видалення селезінки, лікарі виявили тріщину в щелепі через удар головою – це тимчасово ускладнило споживання твердої їжі. Адаму призначили сувору дієту на пів року з обмеженням жирної, гострої та солоної їжі.

За час перебування в лікарні він суттєво втратив вагу. Найбільше занепокоєння, за інформацією джерел, викликає саме ушкодження зорового нерва.

Що відомо про ДТП за участю Адама Кадирова?