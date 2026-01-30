Суд заарештував мера Вознесенська через смертельну ДТП на Кіровоградщині

Мер Вознесенська Євген Величко причетний до ДТП на Кіровоградщині, внаслідок якої загинув чоловік 1986 року народження. Він на Toyota Camry виїхав на смугу зустрічного руху на шляху до населеного пункту Голованівськ. Тоді він зіткнувся з автомобілем Renault Megane.