Суд заарештував мера Вознесенська через смертельну ДТП на Кіровоградщині
- Мера Вознесенська Євгенія Величка заарештовано через підозру у причетності до смертельної ДТП.
- Суд дозволив вихід під заставу у розмірі 500 тисяч гривень.
Мера Вознесенська Євгенія Величка підозрюють у причетності до смертельної дорожньо-транспортної пригоди. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.
Про це у коментарі Укрінформу повідомила речниця Головного управління Нацполіції у Кіровоградській області Оксана Ковтуненко.
Яке рішення ухвалив суд стосовно голови Вознесенська?
Відповідне рішення ухвалив Подільський районний суд Кропивницького. Згідно з ухвалою, підозрюваний перебуватиме під вартою.
Він може вийти на свободу у разі внесення застави у сумі 500 тисяч гривень.
Що відомо про ДТП за участю мера Вознесенська?
Мер Вознесенська Євген Величко причетний до ДТП на Кіровоградщині, внаслідок якої загинув чоловік 1986 року народження. Він на Toyota Camry виїхав на смугу зустрічного руху на шляху до населеного пункту Голованівськ. Тоді він зіткнувся з автомобілем Renault Megane.
Пасажирка Renault Megane, 1977 року народження, отримала травми та була госпіталізована.
За фактом аварії розпочато кримінальне провадження.