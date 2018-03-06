ДТП з кортежем Порошенка: з’явилася інформація про стан потерпілого

87-річний чоловік, якого збив автомобіль з кортежу Порошенка, перебуває в лікарні зі струсом мозку та переломом ноги.

Як повідомляє прес-служба Нацполіції Києва, правоохоронці, які перебували в автомобілі, одразу надали потерпілому першу медичну допомогу та викликали лікарів. Як відомо, автомобіль з кортежу Порошенка збив літнього чоловіка близько 12-ї години дня 6 березня у Печерському районі міста Києва на перехресті вулиць Шовковичної та Інститутської.

Читайте також: Автомобіль кортежу Порошенка збив людину в центрі Києва: з'явилося відео

Як пояснили в поліції, чоловік раптово вийшов на проїжджу частину вулиці на заборонений сигнал регулювальника.

Як повідомили раніше очевидці з місця події, іномарка, яка скоїла ДТП, залишилася на місці події, а інші авто кортежу продовжили рух. На капоті автівки залишилась вм’ятина. Потерпілий серйозно постраждав, але зміг підвестися і сісти на лавочку на тротуарі. За слoвaми медиків, постраждалий oтримaв трaвми середньoї тяжкoсті.

Прес-секретар Порошенка Святослав Цеголко написав у Facebook, що президент шкодує через ДТП з поліцейським автомобілем і вже доручив надати постраждалому всю необхідну допомогу.