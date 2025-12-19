Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу зазначив ексглава МЗС Дмитро Кулеба, підкресливши, що нині мовиться про долю України й це рішення має ухвалити спільно суспільство і влада.

Про що Зеленський сигналізує США?

Колишній очільник українського МЗС пояснив, що вирішувати потрібно разом з народом, аби уникнути ситуації, коли суспільство потім може дорікнути, що не допустило б певних речей, на які пішло керівництво країни.

"Влада ще повинна побудувати політичний консенсус серед еліт. Щоб не було ситуації, яка, власне, і привела Володимира Олександровича до президентства, коли політичні еліти стали проти Петра Порошенка і сказали: "Ти уклав погані угоди. От ти негідник". І його систематично за це "били" декілька років до 2019 року. Це був один з основних пунктів передвиборчої кампанії Зеленського", – озвучив Кулеба.

Цього, як наголосив ексглава МЗС, тепер не можна буде допускати. Бо якщо Україна домовлятиметься і будуватиме певний конструкт, то він буде дуже крихкий. Тому, за його переконанням, політичні еліти й суспільство мають об'єднатися і визнати, що це болісний, важкий, але прийнятний компроміс заради майбутнього країни.

Ось чому президент говорить про вибори, про референдум. Тобто він каже, що це зараз спільна історія. Плюс, цим він підсилює свою переговорну позицію. Він каже американцям, Стівену Віткоффу, що таке рішення не може сам ухвалювати, одразу підписувати,

– озвучив Кулеба.

Зі слів колишнього очільника МЗС України, все залежатиме від того, що якщо мирна угода буде, то як еліти і український народ до неї поставляться. Адже другою, ще однією війною на внутрішнє самознищення через "погані угоди", як підсумував Кулеба, ми просто відкриємо ворота Путіну для того, щоб він нас гамселив зсередини.

Зауважте! Політична оглядачка Юлія Забєліна вважає, що Зеленський своєю заявою про необхідність провести референдум дав гарний пас. Вона пояснила, що це треба було озвучити, адже дасть змогу показати президенту США Трампу, що суспільство України не підтримує виведення ЗСУ з Донеччини.

Референдум щодо територій: про що заявляє влада?