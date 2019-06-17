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      Смертельні ДТП за участі Зайцевої та авто Димінського: гучні справи по-тихому закривають

      ЦРУ. За кадром 452 Читать новость на русском

      Коли стихає резонанс, а суспільство більше переймається політичними пристрастями в країні, – саме час по-тихому закрити гучну справу, а її фігурантові – жити щасливим і безтурботним життям. Так відбувається і з розслідуваннями зухвалих ДТП, про які ще зовсім недавно говорила вся країна.

      Трагічна ДТП піді Львовом і втеча Димінського

      У серпні 2019 виповниться два роки з дня трагічної ДТП піді Львовом. Тоді кортеж відомого львівського бізнесмена та президента футбольного клубу "Карпати" Петра Димінського, їдучи по зустрічній, врізався у авто, що повертало з траси до села Ємільня.

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      Молода водійка Наталія Тріла від потужного удару загинула на місці. Дотепер слідство достеменно не змогло встанновити, хто був за кермом фатального Mercedes. За даними слідства – Петро Димінський. Але провину на себе взяв його охоронець Андрій Борщ. Показово, що через пару днів від трагедії сам Димінський покинув межі України і дотепер не повертався.

      ДТП димінський
      Трагічне ДТП піді Львовом

      ДНК-експертиза довела, що за кермом автівки бізнесмена сидів не його охоронець, за що той отримав підозру у наданні непрадивих свідчень. Загалом усе вказує на провину у смертельній аварії саме Димінського, але ж достеменних доказів здобути так і не вдалося, адже Димінський за кордоном і допити ігнорує.

      А матір загиблої дівчини зізналася в інтерв'ю журналістам про шалений тиск тиск та погрози з боку людей, наближених до головного фігуранта і врешті написала офіційну відмову від матеріальних претензій до Димінського, чим викликала шок у суспільства. Невже жінка могла пробачити, невже гроші могли одержати перемогу. Але пані Марія розповіла, що в такий спосіб вивели зі справи друзів та родичів, що займалися цією справою, адже реально побоювалася за їхні життя.

      димінський
      Петро Димінський

      На тому справа про ДТП й загальмувала. Слідство стоїть на одному місці. І от активізувався адвокат Димінського, поклопотав у прокуратуру, аби справу закрили. Мотивація проста – завершення встановлених законом термінів досудового слідства. Тобто спливають два роки з дня ДТП, головний підозрюваний втікає за кордон та не співпрацює зі слідством, проте неофіційно активує усі можливі важелі впливу. Відповідно, здобути залізобетонні докази слідчим важче й важче. Час іде – терміни спливають.

      Справу закривають, і Димінський – вже не підозрюваний – може спокійно вертатися на рідну землю з-за кордону. Журналісти поцікавилися в адвоката Миколи Лисого місцезнаходженням свого клієнта, на що той відповів, що й гадки не має. Але ж як піклується – ми вже побачили.

      Харківська ДТП

      А по харківській трагічній ДТП теж не все так просто та однозначно. Хоча й суд першої інстанції присудив обом фігурантам Олені Зайцевій та Геннадію Дронову по десять років ув'язнення, обидва врешті подали апеляції та чекають на пом'якшення вироку.

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      Якщо коротко, то найцікавіше, що водійка Lexus просить найгуманнішого умовного терміну за скоєне смертельне ДТП із шістьма жертвами та перекладає основну провину на Дронова.

      дтп зайцева
      Смертельна ДТП у Харкові

      Зрозуміло, що це юридична гра і насправді кожен тепер переживає, у першу чергу, за свою долю. Але, як на мене, вкрай цинічно зараз винуватити у всьому іншого учасника ДТП, коли вона сама летіла на червоне світло, чим грубо порушила правила.

      Але враховуючи дивні експертизи, які не змогли достеменно вирахувати швидкість її машини, скандали із зинкненням-розшуком та врешті свідченями нарколога Федірка, скандалами із прокурорами, які допускали ганебні процесуальні помилки, то факт підтасоки доказової бази, точніше унеможливлення здобуття реальних доказів, стає все більш очевидним. Розгляд апеляції по цій справі призначили на 14 серпня.

      зайцева дронов
      Олена Зайцева та Генадій Дронов

      Зрозуміло – ніхто не хоче сидіти та відповідати за скоєний злочин. Звісно, ані Димінський, ані Зайцева, ані Дронов вочевидь не ставили на меті вчинити ДТП із такими жахливими наслідками. Але сталося те, що сталося. Тому що керманичам на дорогих автівках умить здалося, що море по коліно, і правила дорожнього руху написані для того, щоб їх порушувати.

      Та не варто забувати: ПДР – це такі собі правила безпеки, які, як відомо, пишуться на гіркому досвіді задля уникнення повторення трагічних ситуацій.
      Повторюся: сидіти не хоче ніхто. І, схоже, герої цього блогу та їхнє оточення роблять усе можливе, аби покарання не було, або було зведено до мінімуму. Жертвам ДТП вже не допомогти, а живі – хочуть жити, достойно, спокійно та в гідних умовах.

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      І от коли минає два роки від дат ДТП – саме час завести слідство у глухий кут. Ці трагічні історії – вирок нашому майбутньому і дуже показовий лакмусовий папірець. Не хочеться вірити, що прокуратура справді закриє справу Димінського. Не хочеться вірити, що суд призначить умовне покарання водійці Lexus.  На такий ймовірний сценарій вказує багато факторів, але ж так хочеться сподіватися та вірити у справедливість і у те, що країна зміниться на краще.

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      Автор: Тетяна Мартинюк
      Теги: Новини України Новини Львова ЦРУ. За кадром Відеоблоги ДТП у Харкові Петро Димінський Аварії та ДТП Новини Харкова Жертви Судді
      Джерело: 24 канал
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