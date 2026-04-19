Життя знову повертається: як Дубай оговтується після обстрілів з боку Ірану

У Дубаї починається поступове відновлення життя після перемир'я між США та Іраном. Влада відновлює роботу шкіл і бізнесу, а мешканці повертаються, попри ризики нової ескалації.

Як повідомляє Business Insider, влада емірату відновлює роботу ключових сфер – освіти, бізнесу та транспорту.

Як Дубай повертається до життя?

Після понад тижня з моменту укладення перемир'я між США та Іраном школи та університети знову відкриваються для очного навчання, а працівники поступово повертаються до офісів. Частина іноземців, які виїхали через бойові дії, також починають повертатися до міста.

Нагадаємо! Під час війни Іран завдавав ударів по території ОАЕ ракетами та дронами. Це спричинило жертви, пошкодження інфраструктури та перебої в транспортному сполученні. Зокрема, повітряний простір тимчасово закривали, що призвело до масових скасувань рейсів і тисяч застряглих пасажирів. Через загрозу безпеці багато компаній переходили на дистанційну роботу, а навчальні заклади – на онлайн-формат.

Наразі ситуація поступово стабілізується: відновлюються послуги, включно з перевезенням тварин, освітою та бізнес-активністю. Водночас мешканці говорять про "нову нормальність" – навіть за умов перемир'я багато хто готується до можливого загострення. Попри повернення до звичного ритму життя, частина жителів залишається обережною через крихкість перемир'я та ризик нової ескалації в регіоні.

