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      Дубілет розповів про великий переїзд міністерств: коли, для чого і куди

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      Міністр Кабміну Дмитро Дубілет
      Міністр Кабміну Дмитро Дубілет / epravda.com.ua

      Міністр Кабміну Дмитро Дубілет вважає, що усі міністерства мають співпрацювати одне з одним. Коли міністерства сидять у різних кутках Києва – це непродуктивно.

      Дмитро Дубілет в інтерв'ю 24 каналу пояснив, що ідея полягає у тому, щоб звести якомога більше міністерств в головну будівлю уряду.

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      Ми порахували, що якщо просто поділити кількість людей на площу, то за нормативами сюди можна ще 1000 людей перевести. Це, на хвилиночку, до 3 міністерств,
      – наголосив Дубілет.

      Наразі у Кабміні складають план щодо того, хто та куди зможе переїхати.

      Дубілет каже, що ті будівлі, які залишаться – віддадуть на приватизацію через систему Prozzoro та оренду за ринковими цінами. Загалом у Кабміні планують "звільнити" багато приміщень.

      Міністр нагадав, що у бюджеті закладено лише на малу приватизацію 6 мільярдів гривень, на велику – 5 мільярдів гривень та на оренду 4 мільярди гривень.

      Довідка. В Україні діє 17 міністерств. Кожне з них має свою будівлю, а дехто і більше однієї.

      За словами Дмитра Дубілета, Міністерство соціальної політики стане першим міністерством, яке зможе переїхати до головної будівлі уряду. Мовиться про близько 350 працівників.

      До речі, сам міністр Кабміну нещодавно також влаштував переїзд. Він вирішив, що його кабінет занадто великий для 1 людини і у ньому "можна заблукати". Тож Дубілет вирішив змінити свій офіс на менше місце.

      У старому кабінеті Дубілет планує облаштувати опенспейс для щонайменше 20 людей.

      дубілет кабінет кабмін
      План опенспейсу/ Фото з фейсбуку Дубілета

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини Києва Новини України Новини політики Приватизація Дмитро Дубілет Кабінет Міністрів України Новини нерухомості Новини нерухомості України Міністерство соціальної політики Оренда нерухомості
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