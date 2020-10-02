Сьогодні у Центрі протидії корупції заявили, що нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський не вказав у декларації за 2019 рік свої права власності на словацьку компанію DubPro S.r.o, коли був її єдиним акціонером.

Про це в ефірі 24 каналу розповіла виконавча директорка Центру протидії корупції Дар'я Калинюк. Вона зазначила, що нардеп був власником фірми з березня 2019 до лютого 2020 року. Тобто, тоді він був народним депутатом.

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У своїй щорічній декларації він не вказав цього факту. Крім цього, він переписав компанію на дружину Лесю Цибко. А компанію переназвали з DubPro на TsybPro.

Я думаю, що цю компанію і досі де-факто контролює Олександр Дубінський. Щобільше, дружина нардепа нещодавно, у березні 2020 року, зареєструвала ще одну компанію в Словаччині,

– наголосила Калинюк.



Витяг із реєстру, де Дубінський зазначений власником словацької компанії / Скриншот



Як пояснила антикорупціонерка, є всі ознаки, що подружжя Дубінських намагається або розширити свій бізнес в Словаччині, або збільшити свої статки, або ж якось отримати посвідку на проживання.

Що може загрожувати Дубінському?

Калинюк вважає, що є всі реальні можливості для того, щоб Дубінський поніс відповідальність не тільки в Україні, а й у Словаччині. Звернення у відповідні правоохоронні органи вже відправили, зокрема у НАЗК та НАБУ.

Також у Центрі протидії корупції опублікували детальний аналіз декларації нардепа. У нього є багато необґрунтованих статків, зазначила Калинюк.

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Дивіться повністю відео 24 каналу: одіозний Дубінський не задекларував права на фірму в Словаччині