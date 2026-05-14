"Любитель швидкості" сидітиме не за кермом: Дубінському обрали запобіжку в справі про держзраду

Народний депутат України Олександр Дубінський, який підозрюється у держзраді, продовжить перебувати під вартою. Його звинувачують у поширенні російської пропаганди.

Можливість внести заставу за проросійського політика відсутня. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора у власних соцмережах.

Дивіться також "Любителька дешевої слави": Сибіга розкритикував Мендель після скандального інтерв'ю

Що відомо про справу Дубінського?

В Офісі генпрокурора розповіли, що проводять досудове розслідування щодо депутата Верховної Ради, підозрюваного у державній зраді. Сам Дубінський підтвердив, що мова йде про нього.

Слідство стверджує, що він поширював у соцмережах пропаганду, спрямовану на формування вигідних для Кремля наративів. Політик намагався дискредитувати державну політику України та зірвати мобілізаційні процеси.

5 травня 2026 року спецслужби повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 28 Кримінального кодексу України, у якій йдеться про вчинення кримінального правопорушення групою осіб, за попередньою змовою та частиною 2 статті 111, де написано про державну зраду під час воєнного стану. 14 травня суддя обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів без права внесення застави.

Нещодавно ДБР оголосило про нову підозру Дубінському. Він продовжував антиукраїнську пропаганду навіть у СІЗО.

Як довго тягнеться справа Дубінського?

14 листопада 2023 року Печерський районний суд Києва в якості запобіжного заходу народному депутату Олександру Дубінському ухвалив рішення про тримання депутата під вартою на 60 діб, також без можливості внести заставу. З того часу суд кілька разів залишав його під вартою у справі про держзраду.

4 вересня 2024 року Офіс генпрокурора повідомив нардепа про нову підозру. Слідчі СБУ підозрюють, що влітку 2022 року він організував незаконний виїзд за кордон брата своєї дружини.

Також 13 березня 2024 року Печерський суд визнав політика винним у вчиненні адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією.

Хто такий Олександр Дубінський?

Олександр Дубінський – журналіст та блогер. Він та його проєкти на "1+1" неодноразово поширювали фейкову чи маніпулятивну інформацію. Під час своєї роботи на телебаченні систематично відстоював інтереси олігарха Ігоря Коломойського.

У 2019 став народним депутатом України IX скликання від партії "Слуга Народу". У 2021 році його виключили звідти через американські санкції. Регулярно грубо висловлювався про журналістів.

У жовтні 2020-го ЗМІ з'ясували, що Дубінський під час Революції Гідності займався створенням антимайданівських фейків. Також він називав "нацистським" вітання "Слава Україні!", а саме його вживання "вершиною кретинізму".

У 2023 році СБУ повідомила нардепу про підозру в державній зраді та участі у злочинній організації, звинувативши у співпраці з генеральним штабом збройних сил Росії під кодовим ім'ям "Буратіно".

Останні гучні випадки держзради